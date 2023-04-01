Традиционно начало рабочей неделе положило селекторное совещание Президента с руководителями органов государственной власти и управления. Обсуждали текущие вопросы жизнедеятельности республики в целом и отдельно взятых городов и районов, сообщает пресс-служба главы государства
Главы государственных администраций проинформировали о положении дел на местах, доложили об исполнении полученных ранее поручений, обозначили проблемные аспекты и возможные варианты решения. Особое внимание в ходе совещания уделили реализации инфраструктурных проектов, а также проведению уборочных и озеленительных работ в рамках месячника по благоустройству.
Рассказали о проведенных на минувшей неделе и запланированных на ближайшие семь дней культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Особое место среди них занимают торжества, посвященные 79-й годовщине освобождения населенных пунктов Приднестровья от немецко-фашистких захватчиков.
7 и 8 апреля памятные митинги прошли в селах Михайловка и Жура Рыбницкого района. В Тирасполе, Слободзее, Дубоссарах, Григориополе и близлежащих селах церемонии возложения цветов и сопутствующие мероприятия пройдут на текущей неделе.
Детально участники совещания остановились на вопросах, поднятых на встрече Президента с дубоссарскими депутатами и общественниками.
Даны поручения, связанные с ремонтом дороги в районе села Койково, строительством многопрофильной спортивной площадки возле третьей молдавской школы в городе Дубоссары, деятельностью местного оздоровительного лагеря.
Обсудили возможность регулирования на местах режима ежедневного включения и отключения приборов уличного освещения.
Президент спрашивал о возможности обеспечения расположенного в микрорайоне Лунга медучреждения персоналом. По словам министра здравоохранения Кристины Албул, проблема будет решена уже в мае – после распределения выпускников медколледжа, среди которых есть жители Дубоссар.