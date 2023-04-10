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Курск вслед за Белгородом отменил парад на 9 мая

Курск вслед за Белгородом отменил парад на 9 мая

В Курске из соображений безопасности не будут проводить парад на 9 мая, сообщил губернатор Роман Старовойт на еженедельной планерке, передают «Курские известия». Это связано с позицией оперштаба региона, который на прошлой неделе решил усилить антитеррористические меры, передаёт РБК

«Учитывая это решение, мы решили, что 9 мая военный парад проводиться не будет. Что касается акции «Бессмертный полк», чуть позже мы дополнительно сообщим, в каком формате и где он будет проходить», — заявил Старовойт.

На прошлой неделе парад также отменили в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков объяснял это нежеланием «провоцировать противника». «Парада не будет, для того чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода», — сказал он.

Граничащие с Украиной территории Курской, Белгородской и Брянской областей регулярно подвергаются обстрелам. Так, 1 апреля на крышу дома культуры в селе Дроновка Курской области с беспилотника сбросили взрывное устройство. 2 апреля в Суджанском районе Курской области в селе Николаево-Дарьино семь человек были ранены при минометном обстреле. 5 апреля несколько сел после обстрела осталось без электричества.

В Москве парад Победы 9 мая состоится по плану, однако на нем будут приняты усиленные меры безопасности, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
  • Сегодня, 12:03
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