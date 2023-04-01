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Тираспольский промышленно-строительный техникум будет обучать новым специальностям

Тираспольский промышленно-строительный техникум будет обучать новым специальностям

Промышленно-строительный техникум в Тирасполе функционирует уже восемь лет. Учреждение было образовано 7 апреля 2015 года в результате слияния Тираспольского строительного лицея и Тираспольского машиностроительного лицея.

Сейчас в техникуме около 400 студентов, среди них есть и девушки. Обучение проходит в мастерских техникума, производственная практика – на предприятиях республики, сообщает «Днестровская правда».

«К нам поступают разные ученики. Кто-то решил пойти по стопам своих родителей, продолжив династию строителей, инженеров и других. Кто-то нашел в этом свое призвание, а кто-то пришел сюда учиться со своим другом», – рассказал заместитель директора по учебно-производственной работе.

Каждый год учебное заведение выпускает более 100 профессионалов, среди которых мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, сварщик, мастер отделочных строительных и декоративных работ, мастер жилищно-коммунального хозяйства, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Срок обучения по этим специальностям – 2 года 10 месяцев.

Также техникум готовит специалистов по направлениям: водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, мехатроника. Срок обучения – 3 года 10 месяцев.

На территории техникума расположено общежитие для иногородних обучающихся. В самом здании есть столовая, библиотека, спортивный зал, в котором работают секции по волейболу, баскетболу и настольному теннису, а еще стрелковый тир, где проводятся соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Также на территории имеется большой стадион, где в теплое время года для учеников проводят уроки физкультуры.

Техникум успешно развивается, обновляется учебно-материальная база, внедряются современные строительные, образовательные и информационные технологии. В мастерские были приобретены станки с числовым программным управлением, оборудованы лаборатории, компьютерные классы.

Ежегодно за высокие показатели студентам присваивают президентские стипендии, грамоты и другие награды. Участвует коллектив техникума и в различных республиканских и городских мероприятиях. Вместе со студентами преподаватели высаживают деревья и проводят субботники. В прошлом году студенты наведались в Бендерский приют для животных. Активно ребята принимают участие и в спортивных программах, где занимают призовые места.

«У нас много планов на будущее, надеемся, что в скором времени нам удастся воплотить их в жизнь. Наша гордость – это ученики. Приятно видеть, как выпускники становятся настоящими профессионалами своего дела, трудятся на крупных предприятиях, часто навещают своих наставников в техникуме», – подчеркнул заместитель директора по учебно-производственной работе.

Прием документов на поступление проходит с 1 июня по 27 августа. Зачисление проводится по результатам конкурса аттестатов.

С 1 сентября 2023 года техникум планирует открыть еще два новых направления: оператор станков с ЧПУ (числовым программным управлением) и монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования и вентиляции.

  • Сегодня, 13:34
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