Рано утром на пульт СВПЧ-1 в Тирасполе поступило сообщение о том, что горит летняя кухня в домовладении в переулке Тарасенко.
Как сообщает пресс-служба МВД, около пяти утра хозяйка проснулась от крика. Когда она вместе с сыном открыла дверь летней кухни, в которой живёт её бывший муж (мужчина с инвалидностью), увидела, что кровать объята пламенем. Домочадцы пытались потушить огонь сами. Когда поняли, что не справляются, позвонили на линию «101». До приезда специалистов они вынесли 63-летнего пострадавшего на улицу.
Пожарные локализовали возгорание площадью 7 квадратных метров за 10 минут. Огнём уничтожены кровать и тумбочка, в помещении закопчены стены.
Мужчину с серьезными ожогами тела доставили в Республиканскую клиническую больницу.
Инспектор Госпожнадзора установил: причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении. Выяснилось, что тираспольчанин злоупотреблял алкоголем и часто курил в постели