Комитет Верховного Совета по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства рассмотрел отчет Минсоцзащиты об итогах госпрограммы «Равные возможности». Депутаты подготовили проект постановления, который будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании парламента, сообщает пресс-служба ВС ПМР
Госпрограмма «Равные возможности» стартовала в марте 2019 года и действовала до конца 2022 года. За это время была проделана большая работа, направленная на улучшение качества жизни людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.
В частности, формировалась комфортная среда для свободного передвижения и доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации. В социально значимых объектах устанавливались аппарели, пандусы и съезды.
По данным Минсоцзащиты, в Каменском районе установили 16 пандусов, в Рыбницком районе – 3 пандуса, в Дубоссарском и Слободзейском – по 5 пандусов, в Григориопольском районе – 1 пандус, в Тирасполе – 20 пандусов и 37 аппарелей, в Бендерах – 24 пандуса.
Созданы условия для трудоустройства инвалидов и доступа к образованию. В 2020-2021 годах Министерством просвещения во все программы курсов повышения квалификации была включена тема «Инклюзия в системе образования».
Проводились культурно-массовые мероприятия с вовлечением инвалидов в совместную деятельность. В 2022 году в Дубоссарах в 10-й раз прошел ставший уже традиционным фестиваль творчества детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «Цветик-Семицветик». Гостями фестиваля за это время стали коллективы учреждений коррекционной направленности со всей республики и гости из Гагаузии. В 2020 и 2021 году из-за коронавирусных ограничений он проходил в онлайн-формате.
ГУ «Республиканский центр по протезированию и ортопедии» в период 2019-2022 годов обеспечил 3713 человек протезно-ортопедическими изделиями, слуховыми аппаратами и инвалидными колясками.
Также по программе Фонда капитальных вложений в 2020 году был заключен договор с НП ЗАО «Электромаш» на поставку специализированного оборудования для оснащения мастерской по ремонту протезно-ортопедических изделий.
Оказывалась организационная и финансовая помощь 5 общественным организациям инвалидов (ТОО «Объединенный Союз инвалидов и ветеранов», ОО «Ратник» Центр социальной реабилитации инвалидов регионального конфликта 1992 года, НП БЦР и К «Оздоровительный социально-образовательный реабилитационный центр» (ОСОРЦ), ОО «Тираспольская Ассоциация семей детей-инвалидов», Тираспольская ОО незрячих и слабовидящих). «Те задачи, которые ставились программой, они остаются актуальными, и мы бы хотели эту программу продлить еще на 3 года. Поэтому мы планируем до принятия закона о республиканском бюджете внести этот законопроект на рассмотрение и соответственно заложить средства при формировании проекта бюджета на следующий год», – отметил представитель Министерства по социальной защите и труду ПМР.
Программа «Равные возможности» охватывала много социально значимых направлений и не потеряла актуальности. В планах Минсоцзащиты продлить ее на следующий год.