Dnestr.TV

 
0

Минсоцзащиты подвело итоги госпрограммы «Равные возможности»

Минсоцзащиты подвело итоги госпрограммы «Равные возможности»

Комитет Верховного Совета по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства рассмотрел отчет Минсоцзащиты об итогах госпрограммы «Равные возможности». Депутаты подготовили проект постановления, который будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании парламента, сообщает пресс-служба ВС ПМР

Госпрограмма «Равные возможности» стартовала в марте 2019 года и действовала до конца 2022 года. За это время была проделана большая работа, направленная на улучшение качества жизни людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

В частности, формировалась комфортная среда для свободного передвижения и доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации. В социально значимых объектах устанавливались аппарели, пандусы и съезды.

По данным Минсоцзащиты, в Каменском районе установили 16 пандусов, в Рыбницком районе – 3 пандуса, в Дубоссарском и Слободзейском – по 5 пандусов, в Григориопольском районе – 1 пандус, в Тирасполе – 20 пандусов и 37 аппарелей, в Бендерах – 24 пандуса.

Созданы условия для трудоустройства инвалидов и доступа к образованию. В 2020-2021 годах Министерством просвещения во все программы курсов повышения квалификации была включена тема «Инклюзия в системе образования».

Проводились культурно-массовые мероприятия с вовлечением инвалидов в совместную деятельность. В 2022 году в Дубоссарах в 10-й раз прошел ставший уже традиционным фестиваль творчества детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «Цветик-Семицветик». Гостями фестиваля за это время стали коллективы учреждений коррекционной направленности со всей республики и гости из Гагаузии. В 2020 и 2021 году из-за коронавирусных ограничений он проходил в онлайн-формате.

ГУ «Республиканский центр по протезированию и ортопедии» в период 2019-2022 годов обеспечил 3713 человек протезно-ортопедическими изделиями, слуховыми аппаратами и инвалидными колясками.

Также по программе Фонда капитальных вложений в 2020 году был заключен договор с НП ЗАО «Электромаш» на поставку специализированного оборудования для оснащения мастерской по ремонту протезно-ортопедических изделий.

Оказывалась организационная и финансовая помощь 5 общественным организациям инвалидов (ТОО «Объединенный Союз инвалидов и ветеранов», ОО «Ратник» Центр социальной реабилитации инвалидов регионального конфликта 1992 года, НП БЦР и К «Оздоровительный социально-образовательный реабилитационный центр» (ОСОРЦ), ОО «Тираспольская Ассоциация семей детей-инвалидов», Тираспольская ОО незрячих и слабовидящих).
«Те задачи, которые ставились программой, они остаются актуальными, и мы бы хотели эту программу продлить еще на 3 года. Поэтому мы планируем до принятия закона о республиканском бюджете внести этот законопроект на рассмотрение и соответственно заложить средства при формировании проекта бюджета на следующий год», – отметил представитель Министерства по социальной защите и труду ПМР.

Программа «Равные возможности» охватывала много социально значимых направлений и не потеряла актуальности. В планах Минсоцзащиты продлить ее на следующий год.
  • Сегодня, 19:34
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Паспорт нового образца будет введен в Молдове с апреля
  • Фокус медиа - гендерно-корректная коммуникация
  • 1 апреля – скорбная дата в истории города Бендеры
  • С 1 апреля в Молдове запрещена продажа сигарет потребит ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Паспорт нового образца будет введен в Молдове с апреля
  • Фокус медиа - гендерно-корректная коммуникация
  • 1 апреля – скорбная дата в истории города Бендеры
  • С 1 апреля в Молдове запрещена продажа сигарет потребит ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна