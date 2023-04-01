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Молдова за год сократила на 31% экспорт в Россию

Молдова за год сократила на 31% экспорт в Россию

За последний год экспорт молдавской продукции в Российскую Федерацию сократился на 31%. Об этом рассказал 10 апреля министр экономики Думитру Алайба. В то же время вице-премьер отметил, что на сегодняшний день Европейский союз является крупнейшим рынком для молдавских производителей, передаёт newsmaker.md

Министр подчеркнул, что в 2022 году Молдова экспортировала в страны ЕС продукцию на сумму более $2,54 млрд. По оценкам Алайбы, объем экспорта по европейским направлениям вырос на 32% по сравнению с 2021 годом. «За последние 15 лет экономика Молдовы радикально переориентировалась», — добавил он.

По данным Национального бюро статистики, Румыния занимает первое место в списке стран импортеров молдавской продукции. Соседняя страна получает 28,6% экспортируемой молдавской продукции. Министр сельского хозяйства ранее отметил, что Румыния остается главным торговым партнером страны, особенно после войны в Украине, когда показатели экспорта на рынок СНГ резко упали.

Премьер-министр Дорин Речан заявил 16 февраля, что часть соглашений, заключенных в рамках СНГ, могут денонсировать.

Глава МИДЕИ Нику Попеску, в свою очередь, отметил, что Молдова начинает выход из нескольких десятков договоров в рамках СНГ. Он уточнил, что выход из этих соглашений связан с тем, что они «не актуальны или не работают, или их не применяют, или они работают против интересов Молдовы».
  • Сегодня, 19:53
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