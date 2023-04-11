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Искусственный интеллект подготовил мирный договор по Украине

Искусственный интеллект подготовил мирный договор по Украине
фото: Нейросеть.Depositphotos.com

Чат-бот ChatGPT подготовил проект мирного договора между Россией и Украиной, соответствующую задачу он выполнил по запросу немецкого издания Berliner Zeitung, сообщает ria.ru

ChatGPT было поручено написать письма от лица федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с призывом к миру.

В письме к Путину, в частности, говорилось, что Германия признает законные интересы России в сфере безопасности.

"Мы хотели бы предложить вам перспективу того, что конструктивное взаимодействие и готовность к прекращению огня и мирным переговорам могут открыть дверь для улучшения сотрудничества между Россией и Европой. Это пойдет на пользу как экономическим, так и политическим связям между нашими странами и поможет решить общие проблемы безопасности в рамках сотрудничества", - отмечалось в послании.

Искусственный интеллект также сформулировал проект мирного договора об урегулировании конфликта на Украине, который включал следующие пункты: немедленное прекращение огня, отвод войск на первоначальные позиции, создание демилитаризованной зоны вдоль нынешней линии конфликта под надзором международных миротворческих сил, предоставление автономии Донецку и Луганску в составе Украины, законодательное закрепление защиты прав русскоязычного населения в этих регионах.

Помимо этого, в проекте мирного договора также указывается необходимость нормализации отношений между конфликтующими странами, возлагается на обе стороны ответственность по восстановлению пострадавших районов совместно с международным сообществом, и содержится призыв к ООН, ЕС и ОБСЕ следить за выполнением данного договора.

ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Имитация им разговора спровоцировала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск.

Осенью 2022 года Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. Москва неоднократно указывала, что готова к мирному урегулированию, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании договариваться.

  • Сегодня, 09:35
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