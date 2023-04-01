На Камчатке произошло мощное извержение вулкана Шивелуч, пеплопады начались в близлежащих населенных пунктах, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, передаёт interfax.ru Вулкану присвоен наивысший - красный код авиационной опасности
"Извержение Шивелуча в ночь на 11 апреля достигло пароксизмальной стадии. Видеонаблюдения за вулканом затруднены из-за непогоды (здесь продолжается воздействие циклона, идет снег, метель). Однако по расчетам, высота пеплового облака составила 15-20 километров", - приводятся в сообщении слова директора института Алексей Озерова.
По его словам, небо в радиусе нескольких десятков километров от вулкана, в том числе над поселком Ключи Усть-Камчатского района, заволокло черной тучей. Гремит гром из-за электростатического напряжения в пепловом облаке.
Пепловое облако от извержения вулкана Шивелуч на Камчатке протянулось на 500 км к северо-западу от вулкана. В связи с мощным пеплопадом во вторник не работают социальные учреждения и школы Усть-Камчатского района, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Пеплопад в поселке Ключи Усть-Камчатского района, вызванный извержением вулкана Шивелуч, стал сильнейшим за последние 60 лет, сообщает во вторник пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Выпадение такого значительного количества пепла в Ключах - наиболее близко расположенном к Шивелучу населенном пункте - последний раз регистрировалось в 1964 году. Уже сейчас выпал слой порядка 8,5 см и пеплопад продолжается", - цитирует пресс-служба директора института Алексея Озерова.
Извержение Шивелуча в ночь на 11 апреля достигло пароксизмальной стадии. Видеонаблюдения за вулканом затруднены из-за непогоды (здесь продолжается воздействие циклона, идет снег, метель).
Пароксизмальное извержение Шивелуча было предсказано учеными института за несколько месяцев. При наступлении этой стадии со склонов Шивелуча с высокой скоростью сходят пирокластические потоки. Опасность представляют также пепловые выбросы и обвалы. Пеплопады пройдут в близлежащих населенных пунктах. Потоки могут пройти расстояние до 20 км и перекрыть автотрассу Петропавловск-Камчатский - Усть-Камчатск.
Очень большую опасность пепловые выбросы представляют для авиации. Туристам следует воздержаться от посещения окрестностей вулкана в радиусе 15 км.
Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча - 2500 м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст исполина оценивается в 60-70 тысяч лет.