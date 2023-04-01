Весенне-полевые работы в Приднестровье идут полным ходом. Согласно представленным данным территориальных управлений сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии по состоянию хозяйствах республики завершается, сев ранних зерновых культур.
Сев яровой пшеницы, ярового ячменя и других яровых культур проведен на площади порядка 13 тысяч гектаров. Яровой пшеницей засеяно более половины от запланированной площади, яровым ячменем – немногим менее половины от плана сева, сообщает newspmr.com
Приднестровские сельхозпроизводители увеличили посевные площади ряда культур в сравнении с запланированными. Посевы гороха на зерно увеличены на 2%, горчицы – на 12%, овса – на 40%. Посевы чечевицы увеличены втрое, а посевы редьки масличной – вдвое.
Подсолнечником занято более двух тысяч гектаров. В отдельных хозяйствах Приднестровья приступили к севу льна – уже засеяно более сорока гектаров.
Овощными культурами засеяно более 250 гектаров площадей. Зеленый горошек занимает порядка 220 гектаров, лук на репку – более 20 гектаров, морковь – около 10 гектаров.
Сельхозпроизводители продолжают подкормку посевов озимых культур. Всего подкормлено две трети культур от запланированного.