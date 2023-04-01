Dnestr.TV

 
0

Приднестровские сельхозпроизводители увеличили посевные площади ряда культур

Приднестровские сельхозпроизводители увеличили посевные площади ряда культур

Весенне-полевые работы в Приднестровье идут полным ходом. Согласно представленным данным территориальных управлений сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии по состоянию хозяйствах республики завершается, сев ранних зерновых культур.

Сев яровой пшеницы, ярового ячменя и других яровых культур проведен на площади порядка 13 тысяч гектаров. Яровой пшеницей засеяно более половины от запланированной площади, яровым ячменем – немногим менее половины от плана сева, сообщает newspmr.com

Приднестровские сельхозпроизводители увеличили посевные площади ряда культур в сравнении с запланированными. Посевы гороха на зерно увеличены на 2%, горчицы – на 12%, овса – на 40%. Посевы чечевицы увеличены втрое, а посевы редьки масличной – вдвое.

Подсолнечником занято более двух тысяч гектаров. В отдельных хозяйствах Приднестровья приступили к севу льна – уже засеяно более сорока гектаров.

Овощными культурами засеяно более 250 гектаров площадей. Зеленый горошек занимает порядка 220 гектаров, лук на репку – более 20 гектаров, морковь – около 10 гектаров.

Сельхозпроизводители продолжают подкормку посевов озимых культур. Всего подкормлено две трети культур от запланированного.
  • Сегодня, 10:09
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Паспорт нового образца будет введен в Молдове с апреля
  • Фокус медиа - гендерно-корректная коммуникация
  • 1 апреля – скорбная дата в истории города Бендеры
  • С 1 апреля в Молдове запрещена продажа сигарет потребит ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Паспорт нового образца будет введен в Молдове с апреля
  • Фокус медиа - гендерно-корректная коммуникация
  • 1 апреля – скорбная дата в истории города Бендеры
  • С 1 апреля в Молдове запрещена продажа сигарет потребит ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна