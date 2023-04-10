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Озвучен прогноз по запрету полетов

Озвучен прогноз по запрету полетов
скрин:eurocontrol.int

Ограничения полетов над Украиной, РФ, Беларусью и Молдовой сохранятся до 2029 года, прогнозирует Евроконтроль.

Ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины, России, Беларуси и Молдовы могут сохраниться до 2029 года. Об этом говорится в семилетнем прогнозе Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтроль), сообщает gazeta.ru

«Ограничения в воздушном пространстве Украины, России, Белоруссии и Молдавии сохранятся до конца горизонта — вплоть до 2029 года. В настоящее время мы предполагаем, что воздушное пространство Украины и России останется закрытым до конца горизонта (2029). Возврата к нормальным маршрутам к концу этого горизонта не ожидается», — говорится в докладе организации.

Отмечается, что авиационная отрасль продолжает восстанавливаться после пандемии коронавируса, но ключевыми факторами, которые тормозят этот процесс, является военные действия на Украине, ограничения внутренних рейсов по экологическим соображениям, нехватка персонала в аэропортах и связанные с этим забастовки, общее ухудшение экономической ситуации, в частности, понижение прогнозов роста ВВП из-за разрывов цепей поставок энергоносителей, высокую инфляцию и падение общего уровня доверия.

Озвучен прогноз по запрету полетов

Озвучен прогноз по запрету полетов

  • Сегодня, 10:39
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