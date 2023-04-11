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Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов

Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов

Экс-президент Молдовы Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов (ПСРМ). Соответствующее решение принял республиканский совет политформирования, сообщает sputniknews.ru

еще одним решением республиканского совета Влад Батрынча назначен председателем парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов (БКС), а Зинаида Гречаная избрана почетным председателем ПСРМ.

Также на республиканском совете ПСРМ исполнительный комитет принял решение о назначении Игоря Додона исполнительным секретарем Партии социалистов.

Додон был председателем ПСРМ с 2011 по 2016 год. Он покинул этот пост, когда стал президентом страны, поскольку глава республики не может иметь партийную принадлежность. В 2021 году должность председателя ПСРМ была упразднена, руководство в партии перешло к коллективному органу управления – исполнительному комитету.

После поражения социалистов на досрочных парламентских выборах 2021 года Игорь Додон объявил, что отказывается от депутатского мандата и должности председателя ПСРМ. Тогда он планировал заняться бизнесом и свою деятельность вне парламента посвятить улучшению отношений Молдовы с Россией в качестве главы «Молдавско-Российского делового союза». Тогда в партии был сформирован коллективный орган управления, в котором он получил должность почетного председателя.

Как сообщало EADaily , о своем возвращении в большую молдавскую политику Додон заговорил в конце 2022 года. Вначале он допускал возможность создания собственной партии или движения, которое было бы более промолдавским, без ориентира на геополитический вектор.

«Если говорить о моем политическом будущем, то тут несколько сценариев. В команде ПСРМ, но я не ушел оттуда, в руководстве ПСРМ, и это вполне реально. Нам просто нужно посмотреть, поможет это или нет партии на данном этапе. Очевидно есть другое движение, более промолдавское, менее геополитическое, такой вариант есть, но пока я еще не принял решение», — говорил Додон на очередном заседании Республиканского совета ПСРМ.

Он также не исключил своего участия в следующих президентских выборах ссылаясь на «поддержку населения, тенденции и они неутешительные прогнозы для власти».

  • Сегодня, 10:46
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