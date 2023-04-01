В настоящее время существует несколько планов решения приднестровского вопроса, и это продвигается из-за рубежа нашим руководителям. Об этом заявил политолог, аналитик, директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, эксперт в области безопасности, бывший замминистра иностранных дел Валерий Осталеп, выступая в программе "По фактам с Юлией Федоровой", передает Noi.md
"То есть не наши руководители являются авторами этих планов, а, как обычно, это продвигается из-за рубежа", - сказал он.
Валерий Осталеп подчеркнул, что урегулирование приднестровского конфликта Молдове нужно обсуждать в первую очередь с Россией, потому что его решение невозможно без Москвы. При этом он отметил, что история с неподписанием Меморандума Козака как раз говорит о суверенитете нашего государства, отстаивании национальных интересов.
"Какой еще руководитель мог пойти на такую проделанную работу? Что Воронин сделал неправильно в этой ситуации? Среди многих вопросов, которые решались, один из основных, и очень правильно, всегда приоритетом был приднестровский вопрос. Шли разные идеи, он обсуждал это с теми, от кого это зависит. Это зависело, и сейчас зависит, от Москвы. Он обсуждал. Он не обсуждал вопрос, который зависит от Москвы, с Парижем, как сегодня. Ну обсуждай это до потери пульса. Что меняется? Ничего не меняется. Вас выкинут из власти, и это будет просто наше потерянное время. Вот что это будет. Но я не понимаю, как можно вопрос, который касается Парижа, обсуждать с Москвой, и наоборот", - отметил Валерий Осталеп.
По его мнению, с Меморандумом Козака всё было сделано правильно.
"Его обсуждали. Был сделан документ. На каком этапе была совершена тактическая ошибка, не берусь судить. Мне тогда было всего 22 или 23 года. Я, к сожалению, в этом не участвовал, но знаю эту ситуацию очень хорошо. На каком-то этапе в этот текст стали вносить поправки. Если это был тактический трюк тех, кто вносил, то он не сработал. Владимир Николаевич просто доказал, что он действует от лица суверенного государства. Это уже политическое решение. Кто как для себя считает, нужно было подписывать такой текст или нет, это пусть каждый смотрит. Но это как раз было доказательство суверенитета нашего государства. Если бы он его подписал в том виде... вообще непонятно, как тогда пошла бы наша история. Мне сложно сказать", - сказал политолог и аналитик.
Он посетовал на то, что сейчас реального диалога между Кишинёвом и Тирасполем не существует, а также высказал мнение, что сейчас для Молдовы есть только одна угроза.
"Сейчас происходит противостояние, которого не было лет 60-70, между величайшими государствами на нашей планете. Я имею в виду всех: США, Китай, Европа, Россия - то есть все. И есть не такие сильные страны, и как часто бывало в истории, на территории этих стран иногда могут происходить и разборки разных больших ребят. Вот то, что на нашей территории может произойти такая провокация, это является единственным риском. Потому что слишком много игроков, и если здесь что-то устроить, как и с 7 апреля 2009 года, потом не разберешься, кто это всё устроил. Поэтому мы каждый день слышим: "А вот он хочет! А вот те хотят!" И вот это нагнетание идет каждый день. И тут уже все потерялись настолько, что никто это не слушает", - заявил Валерий Осталеп.
Комментируя информацию о возможных провокациях в Приднестровье со стороны Украины, он сказал, что проблема в том, что, к сожалению, в нынешней ситуации очень легко устроить какую-нибудь операцию под так называемым чужим флагом, и потом не разберешься, кто ее сделал, и все будут кивать друг на друга.
"Если, условно говоря, сегодня ночью (я даже не хочу давать такие примеры, но, вдруг) кто-то выстрелит с какой-то стороны в сторону миротворцев, там есть наши совместные миротворцы, то на следующий день мы проснемся с тем, что полмира будет говорить, что это с той стороны стреляли, а полмира - что с этой. Нам от этого не будет легче", - сказал политолог и аналитик.