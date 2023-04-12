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В Приднестровье разработают новый уголовно-процессуальный кодекс

В Приднестровье разработают новый уголовно-процессуальный кодекс

Верховным Советом принято решение разработать проект нового уголовно-процессуального кодекса. Им будет заниматься специально созданная рабочая группа. Сегодня прошло ее первое организационное заседание, сообщает пресс-служба Верховного Совета.

В разработке нового УПК будут участвовать депутаты и специалисты парламентского Комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан, представители Прокуратуры, Следственного комитета, Верховного суда, Аппарата Уполномоченного по правам человека в ПМР, министерств юстиции, внутренних дел, обороны, госбезопасности, государственного таможенного комитета. За основу взят аналогичный кодекс России.

«Ежегодно направляется большое количество изменений в Уголовно-процессуальный кодекс. Их подсказывает жизнь. Также наше законодательство гармонизируется с российским. Поэтому когда вносятся изменения в УПК РФ, параллельно вносятся изменения в наш УПК. Мы считаем, что внести такие комплексные изменения уголовно-процессуального законодательства без разработки нового УПК невозможно. Для этого создана рабочая группа. Целью является подготовка проекта УПК, который будет вынесен на пленарное заседание», – отметила председатель Комитета по законодательству, вице-спикер парламента Галина Антюфеева.

Российский Уголовно-процессуальный кодекс содержит около 60 глав. Каждая будет прорабатываться с учетом особенностей нашей республики и уже действующих в этой сфере норм. Заседания рабочей группы будут проходить в течение года до апреля 2024-го, чтобы проект был выверен по каждой главе и статье.
  • Сегодня, 08:34
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