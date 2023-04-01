С 15 апреля по 15 июня в Приднестровье вводится запрет на рыболовство, сообщается на сайте Минсельхозприроды.
Ловить рыбу в период нереста запрещено в реке Днестр (с притоками), протоке Турунчук, Дубоссарском и Кучурганском водохранилищах, остальных рыбохозяйственных водоемах республики.
Запрет не распространяется на рыбохозяйственные водоемы, предоставленные физическим и юридическим лицам для рыбоводства (аквакультуры), а также на осуществление рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях.
Сроки запретного периода распространяются на первое и последнее число запрета включительно и могут быть перенесены Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР на 15 дней в ту или иную сторону.