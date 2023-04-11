Конституционный суд Молдовы 11 апреля частично удовлетворил обращения депутатов-социалистов Адриана Лебединского и Григоре Новака относительно полного запрета «символов российской агрессии против Украины — „V“, „Z“ и „георгиевской ленты“». Судьи КС постановили, что георгиевскую ленту можно носить, если она не пропагандирует военную агрессию, военные преступления или преступления против человечности, сообщает eadaily.com
Аналогичные условия и в отношении латинских литер.
«В других случаях эти буквы можно использовать, а ленту разрешается демонстрировать на исторических выставках и подобных мероприятиях», — сказала на брифинге председатель КС Домника Маноле.
Запрещенные ранее буквы могут быть использованы в качестве коммерческих эмблем или рассматриваться как буквы латинского алфавита.
«Санкции без учета этих обстоятельств являются чрезмерным вмешательством в право на свободу выражения», — уточнила судья.
Проект, предусматривающий запрет этих символов, был принят в апреле 2022 года в окончательном чтении 53 депутатами правящей в РМ президентской партии «Действие и солидарность». Также под запретом оказались фильмы о Первой и Второй мировых войнах, а также советские песни военных лет.
«Это законное решение. Мы предупредили парламентское большинство при голосовании по этой поправке, что это незаконное и безоговорочное положение. Суд оправдал нас», — заключил Лебединский.