Один из документов Пентагона, утекших в соцсети при невыясненных обстоятельствах, содержит информацию о том, что в Украине действуют силы специального назначения нескольких стран НАТО, в том числе Великобритании.
Присутствие западного спецназа в Украине больше года было предметом спекуляций, но ни разу не подтверждалось, передает bbc.com
С конца прошлой недели в соцсетях всплыли секретные доклады, подготовленные, судя по форме, для Объединенного комитета начальников штабов США. Большинство из них (есть как минимум одно исключение) не содержат явных признаков подделки, а источники в Пентагоне неофициально признают, что документы скорее всего подлинные.
Официально содержание документов Пентагон не комментирует. По факту их утечки ведутся расследования министерств обороны и юстиции.
В одном из документов с маркировкой "совершенно секретно" упоминается, что в Украине действуют силы специального назначения нескольких формально не участвующих в войне стран. Документ датирован 23 марта; говорится, что самый крупный контингент имеет Великобритания (50 человек), за ней следуют Латвия (17), Франция (15), США (14) и Нидерланды (1).
Где конкретно они находятся и что делают, в документе не сказано.
Как отмечается, эти цифры могут быть невысоки и могут колебаться, но силы спецназа по своей природе высоко эффективны. Москва периодически утверждала, что в конфликте в Украине силы НАТО действуют напрямую.
Министерство обороны Великобритании в соответствии со своей политикой не комментирует утверждения о присутствии спецназа в Украине. Но случайно или нет, во вторник оно выпустило отдельное заявление , в котором указывало, что якобы утекшие документы содержат "серьезные неточности". Какие именно документы и в чем неточности, оно уточнять не стало.
Речь идет о ежедневных отчетах, один из документов датирован февралем, второй — 23 марта, они имеют гриф «совершенно секретно». В них не сказано, где конкретно находятся военнослужащие, какие задачи выполняют, а также находятся ли в таком количестве на Украине до сих пор. Сведения о количестве служащих западных стран содержатся в разделе «ССО США/НАТО на Украине», передаёт РБК
В британский спецназ входят Особая воздушная служба (Special Air Service, SAS), Специальная лодочная служба, Специальный разведывательный полк, а также несколько иных секретных воинских частей. Спецназ в отличии от спецслужб не подлежит внешнему парламентскому контролю.
Информацию уже опровергли в Минобороны Франции. «Никаких французских сил, участвующих в операциях на Украине, нет», — сказал министр Себастьян Лекорню. Он подчеркнул, что источник документов неизвестен. Власти Великобритании пока не комментировали сведения о спецназе, но вечером 11 апреля в Минобороны королевства в Twitter сообщило о «серьезном уровне неточности» в слитых материалах разведки и посоветовало аудитории с осторожностью доверять данным, «которые потенциально могут привести к распространению дезинформации». «Похоже, некоторые слайды были подделаны», — заявил на брифинге 10 апреля помощник министра обороны США Крис Мигер.
Российская сторона не раз обвиняла страны Запада в вовлеченности в конфликт. «У нас нет ни малейших сомнений в прямом или косвенном участии Соединенных Штатов и НАТО в конфликте между Россией и Украиной», — говорил представитель президента Дмитрий Песков.