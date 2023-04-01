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Подводный кабель из Грузии через Черное море обеспечит Молдову электричеством

Подводный кабель из Грузии через Черное море обеспечит Молдову электричеством

Подводный электрический кабель, который соединит Азербайджан и Грузию с Румынией через Черное море, будет доставлять в регион электроэнергию по доступным ценам, из чего выгоду сможет извлечь и Республика Молдова. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РМ.

«Мы не могли даже мечтать 5-10 лет назад о таком проекте, который поддержал бы Европейский союз», - приводит слова министра энергетики Виктора Парликова jurnal.md

«Война на территории Украины полностью изменила ситуацию в регионе, и Россия лишилась всех инструментов влияния», — заявил он на встрече с послом Грузии в Республике Молдова Леваном Диасамидзе.

Грузия имеет ценный опыт развития гидроэнергетики, в том числе малых и средних станций. Министр добавил, что после подводных инвестиций гидроэнергия Кавказа может быть полезна для балансирования рынка в Республике Молдова.

Сотрудничество в энергетической сфере с грузинской стороной будет развиваться в рамках молдо-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заседание которой состоится 23-24 мая.

«У нас общая история, и я уверен, что у нас есть общее будущее с цивилизованным миром», — сказал посол Грузии Леван Диасамидзе.
  • Сегодня, 09:29
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