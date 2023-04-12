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Порядок пересечения госграницы ПМР на пасхальные праздники будет упрощён

Порядок пересечения госграницы ПМР на пасхальные праздники будет упрощён

Пересекать границу Приднестровья на пасхальные праздники в период с 15 по 17 и с 22 по 24 апреля текущего года можно будет в упрощенном порядке.

Президент ПМР Вадим Красносельский подписал соответствующее распоряжение.

Разрешено пересечение госграницы ПМР гражданами Приднестровья, проживающими в приграничных районах, а также осуществляющими въезд (выезд) с прилегающих районов Молдовы, на основании документов, удостоверяющих личность, при наличии регистрации по месту жительства в приграничных населённых пунктах.

Государственный таможенный комитет будет производить упрощённый контроль перемещаемых гражданами ПМР товаров кроме тех, что предназначены для производственных и коммерческих целей.

Министерство госбезопасности ПМР будет производить упрощенный контроль документов в отношении граждан Приднестровья, Республики Молдова. При этом представители ведомства смогут осуществлять проверки вне рамок упрощенного порядка пересечения госграницы тех лиц, в отношении которых имеются достаточные основания предполагать, что они совершили противоправные деяния, находятся в розыске или уклоняются от прохождения службы в Вооруженных силах ПМР либо могут быть причастными к подготовке и совершению террористических актов.

На граждан других государств упрощенный порядок пересечения госграницы не распространяется.

«Граждане Молдовы, прибывающие на территорию ПМР на срок, превышающий период действия упрощенного порядка пересечения госграницы Приднестровья, предусмотренного настоящим распоряжением, обязаны пройти процедуру регистрации на территории Приднестровской Молдавской Республики в установленном действующим законодательством порядке», - говорится в документе.
  • Сегодня, 09:38
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