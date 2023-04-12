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Какие периоды обучения должны включаться в трудовой стаж

Какие периоды обучения должны включаться в трудовой стаж

В Приднестровье при подсчете трудового стажа для назначения пенсии учитывается также период учебы, а именно обучение по очной форме, что подтверждает диплом о получении образования. На практике возникали случаи, когда заявители на назначение пенсии приносили академические справки или документ о прохождении подготовительных курсов и просили этот период обучения также включить в трудовой стаж. Есть ли такое право – у тех, кто применяет закон, было неоднозначное понимание действующих норм.

В парламент поступал запрос Прокуратуры о даче толкования, какие по закону периоды обучения должны засчитываться в общий трудовой стаж. В связи с этим депутаты Комитета по социальной политике и здравоохранению инициировали изменения в закон «О государственном пенсионном обеспечении граждан в ПМР», сообщает пресс-служба ВС ПМР

«Инициатива уточняющего характера. Статья 78 закона регламентирует, какие периоды учитываются для назначения пенсии, где есть не только работа, а иные виды общественно полезной деятельности. В данном случае речь идет об образовании по очной форме обучения, как ступень подготовки специалиста к трудовой деятельности. В соответствии с законом «О высшем и послевузовском образовании» документом, подтверждающим образование, является диплом специалиста. Поэтому просим поддержать данный законопроект для исключения разных ситуаций по применению норм на практике», – отметил председатель Комитета по социальной политике, соавтор законопроекта Сергей Чебан.

Профильный комитет продолжит работу над изменениями в закон «О государственном пенсионном обеспечении граждан в ПМР» в рамках второго чтения.
  • Вчера, 21:08
  • DTV
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