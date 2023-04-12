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Мартовский индекс цен

Мартовский индекс цен

Инфляция по итогам I квартала 2023 года в Приднестровье составила около трех процентов. За обозначенный период больше всего подорожали тарифы на услуги – превысили семь процентов. Продукты питания стали дороже на два с половиной процента, а непродовольственные товары – на полпроцента, сообщает NewsPMR.Com

Индексы потребительских цен за январь-март 2023 года:

- на продовольственные товары – 102,53%;
- на непродовольственные товары – 100,52%;
- тарифы на услуги – 107,03%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 102,83%.

Мартовская инфляция

По итогам марта 2023 года в Приднестровье зафиксирована инфляция. Повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца составило немногим более одного процента.

В отчетный период значительно подорожали тарифы на услуги. Ценники на продукты питания также немного подросли, а на непродовольственные товары, наоборот, слегка снизились.

Продовольствие за отчетный месяц стало дороже на треть процента. Наиболее подорожали: овощи; консервы фруктово-ягодные; мороженое; напитки безалкогольные; пиво; консервы рыбные. Подешевели: яйца; макаронные и крупяные изделия; мука; молоко и молочная продукция; сыр; масло и жиры; мясопродукты.

Непродовольственные товары за отчетный месяц подешевели почти на четверть процента. Наиболее подорожали: табачные изделия; моющие средства; школьно-письменные принадлежности и канцтовары; чулочно-носочные изделия. Подешевели: топливо (бензин); строительные материалы; вычислительная техника.

В среднем тарифы на услуги в марте выросли более чем на четыре процента. Подорожали: медицинские услуги; ритуальные услуги; услуги образования и пассажирского транспорта. Скорректированы тарифы на услуги банков и газ сжиженный.

Индексы потребительских цен за март 2023 года:

- на продовольственные товары – 100,36%;
- на непродовольственные товары – 99,79%;
- тарифы на услуги – 104,36%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 101,06%.

Годом ранее мартовский сводный индекс потребительских цен составил 102,27%. В марте 2022 года наиболее подорожало продовольствие – на 3,53%. Тарифы на услуги подросли на 0,55%, а цены на непродовольственные товары повысились на 1,96%.

Иван Тыняев, NewsPMR.Com
  • Вчера, 21:21
  • DTV
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