Инфляция по итогам I квартала 2023 года в Приднестровье составила около трех процентов. За обозначенный период больше всего подорожали тарифы на услуги – превысили семь процентов. Продукты питания стали дороже на два с половиной процента, а непродовольственные товары – на полпроцента, сообщает NewsPMR.Com
Индексы потребительских цен за январь-март 2023 года:
- на продовольственные товары – 102,53%; - на непродовольственные товары – 100,52%; - тарифы на услуги – 107,03%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 102,83%. Мартовская инфляция
По итогам марта 2023 года в Приднестровье зафиксирована инфляция. Повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца составило немногим более одного процента.
В отчетный период значительно подорожали тарифы на услуги. Ценники на продукты питания также немного подросли, а на непродовольственные товары, наоборот, слегка снизились.
Продовольствие за отчетный месяц стало дороже на треть процента. Наиболее подорожали: овощи; консервы фруктово-ягодные; мороженое; напитки безалкогольные; пиво; консервы рыбные. Подешевели: яйца; макаронные и крупяные изделия; мука; молоко и молочная продукция; сыр; масло и жиры; мясопродукты.
Непродовольственные товары за отчетный месяц подешевели почти на четверть процента. Наиболее подорожали: табачные изделия; моющие средства; школьно-письменные принадлежности и канцтовары; чулочно-носочные изделия. Подешевели: топливо (бензин); строительные материалы; вычислительная техника.
В среднем тарифы на услуги в марте выросли более чем на четыре процента. Подорожали: медицинские услуги; ритуальные услуги; услуги образования и пассажирского транспорта. Скорректированы тарифы на услуги банков и газ сжиженный.
Индексы потребительских цен за март 2023 года:
- на продовольственные товары – 100,36%; - на непродовольственные товары – 99,79%; - тарифы на услуги – 104,36%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 101,06%.
Годом ранее мартовский сводный индекс потребительских цен составил 102,27%. В марте 2022 года наиболее подорожало продовольствие – на 3,53%. Тарифы на услуги подросли на 0,55%, а цены на непродовольственные товары повысились на 1,96%.