Energocom сообщает, что акционерное общество Moldovagaz полностью погасило кредит в размере 1,05 млрд леев, который был взят в октябре прошлого года, передаёт point.md ссылаясь на agora.md
Стоит отметить, что Moldovagaz должен выплатить еще около 80 миллионов леев в качестве процентов, передает agora.md
Деньги Moldovagaz одолжила на оплату поставок газа от ПАО “Газпром”, предложив в качестве залога свою долю в газотранспортной системе республики.
“Этот кредит должен был быть выплачен 1 мая, согласно распоряжению Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Moldovagaz должна еще выплатить процентные платежи в размере около 80 млн леев”, – сообщили в Energocom.
Напомним, ранее сообщалось, что Moldovagaz погасил более половины кредита, взятого осенью у Energocom.