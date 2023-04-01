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Moldovagaz полностью погасил кредит в размере 1,05 млрд леев

Moldovagaz полностью погасил кредит в размере 1,05 млрд леев

Energocom сообщает, что акционерное общество Moldovagaz полностью погасило кредит в размере 1,05 млрд леев, который был взят в октябре прошлого года, передаёт point.md ссылаясь на agora.md

Стоит отметить, что Moldovagaz должен выплатить еще около 80 миллионов леев в качестве процентов, передает agora.md

Деньги Moldovagaz одолжила на оплату поставок газа от ПАО “Газпром”, предложив в качестве залога свою долю в газотранспортной системе республики.

“Этот кредит должен был быть выплачен 1 мая, согласно распоряжению Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Moldovagaz должна еще выплатить процентные платежи в размере около 80 млн леев”, – сообщили в Energocom.

Напомним, ранее сообщалось, что Moldovagaz погасил более половины кредита, взятого осенью у Energocom.
  • Вчера, 21:36
  • DTV
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