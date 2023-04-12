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Красносельский: Теракт СБУ в Приднестровье бил по России

Красносельский: Теракт СБУ в Приднестровье бил по России
фото:president.gospmr.org

Целью планировавшихся в Приднестровье терактов было обвинить Россию в несостоятельности, в том, что она якобы не справляется со своими миротворческими обязательствами. Об этом заявил сегодня, 12 апреля, президент ПМР Вадим Красносельский, подчеркнув: информация, что за действиями диверсантов стоит СБУ, уже полностью подтверждена следствием, сообщает eadaily.com

Пока неизвестно лишь, кто в Киеве отдал такой приказ, который глава республики назвал «трагической ошибкой».

«Теракты, которые удалось предотвратить на территории Приднестровья, в случае их совершения имели бы очень серьезные последствия, вплоть до необратимых, до агрессии, до боевых действий.Я убежден, что через кровь приднестровцев, по отношению к которым планировался теракт, как и против миссии ОБСЕ 14 февраля в городе Бендеры, били именно по Российской Федерации. Через нас, но по России, именно по миротворческой миссии», — цитирует президента пресс-служба главы государства.

Он уточнил, что задержанные дают признательные показания, а их слова подтверждаются соответствующими экспертизами.

«Я с трудом представляю, кто стоял сверху, кто давал команду на ликвидацию жителей Приднестровья, должностных лиц, миссии ОБСЕ в широком представлении, дипломатов США, европейских дипломатов. Цель понятна. Кто стоял за этим, не знаю, не буду гадать. Я хочу обратиться к этим кураторам, организаторам: мы не дали вам совершить трагическую ошибку, последствия которой были бы весьма серьезные, для вас в том числе», — заключил Вадим Красносельский.

  • Вчера, 21:54
  • DTV
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