На Рыбницком цементом комбинате подвели итоги работы, а также обозначили бизнес-планы на ближайшие годы. Одно из основных направлений – реализация экологической программы, рассчитанной на 2023-2025 годы. Также на главной повестке – модернизация производства с целью повышения энергоэффективности основного технологического оборудования и оборудования для очистки выбросов, передаёт newspmr.com
По словам руководителя предприятия Максима Дзидзверга, модернизация будет проводиться в два этапа: первый – с августа 2023-го по апрель 2024 года, второй – с ноября 2024-го по март 2025 года.
«Установка современных высокопроизводительных фильтров на основном технологическом оборудовании будет способствовать повышению степени очистки имеющихся выбросов. Таким образом, вышеуказанный инвестиционный проект позволит повысить экологическую безопасность нашего предприятия», - обозначил руководитель Максим Дзидзверг.
Сегодня перед РЦК стоит задача провести серьезную модернизацию с крупными вложениями для того, чтобы уменьшить предельно допустимые выбросы пыли до 10 мг/Нм³. Такие нормы прописаны в новом законе Молдовы и вступят в силу в октябре 2024 года. Предприятия, работа которых не будет соответствовать европейским стандартам, не смогут осуществлять экспорт своей продукции.
Комбинат уже закупил часть новой техники, ее установят в текущем году. Приобретенные ранее фильтры от известных европейских компаний позволили снизить нагрузку на действующее пылеочистное оборудование и хорошо зарекомендовали себя в процессе эксплуатации. Кроме того, в планах предприятия – масштабная работа на клинкерном складе.
Представители РЦК обозначили свои ожидания от реализуемых программ на ближайшие годы. Так, комбинат планирует продолжить реализацию продукции в РМ и европейских странах; инвестиционный проект модернизации оборудования для очистки отходящих газов, помимо экологического эффекта, повысит экономическую эффективность производства:
- возврат уловленной пыли в производство, которая принесет значительную экономию средств; - снижение затрат на эксплуатацию; - уменьшение экологических налогов за выбросы от стационарных источников в атмосферу; - оптимизация процесса производства за счет уменьшения температурных потерь через корпус фильтров.
Необходимо отметить, что жители города и района не раз на встречах с руководством республики поднимали тему экологической обстановки, обусловленной деятельностью ЗАО «РЦК» и других промышленных предприятий города.
«Периодические проверки и отборы проб отходящих газов со стационарных источников носят системный характер, серьезных нарушений экологами и другими задействованными организациями, выявлено не было. Несмотря на это, руководство комбината всегда уделяло большое внимание экологическим вопросам, ни одно оборудование не запускалось без пылегазоочистной установки», - уточнили на предприятии.
Реализация намеченного инвестиционного проекта позволит местным жителям убедиться, что комбинат динамично развивается, идет в ногу со временем и готов претворять в жизнь следующие проекты по техническому перевооружению.