Верховный Совет рассмотрел в первом чтении законодательную инициативу Правительства, направленную на улучшение социальной защищённости и обеспечение необходимой помощи детям-инвалидам и инвалидам I группы, сообщает пресс-служба ВС ПМР
Предложенные изменения и дополнения в Закон «О социальной защите инвалидов» также включают введение новых понятий, таких как технические средства реабилитации инвалидов и создание государственного реестра инвалидов.
«На данный момент законодательством не предусмотрено обеспечение инвалидов специальными средствами для ухода. Проектом закона предлагается закрепить право для детей-инвалидов до 18 лет и инвалидам I группы вследствие заболеваний, приводящих к полному или частичному отсутствию способности к самообслуживанию и самостоятельному передвижению, на бесплатное обеспечение 1 раз в 3 года противопролежневыми матрасами и подушками, стульями с санитарным оснащением, а также на получение ежемесячной денежной выплаты на приобретение подгузников и одноразовых пеленок, моче- и калоприемников», - представил законопроект представитель Министерства по социальной защите и труду.
По данным Министерства здравоохранения ПМР, на 1 мая 2022 года в республике проживают 153 маломобильных и немобильных ребёнка-инвалида, а также 301 инвалид I группы. Для обеспечения этих категорий необходимыми средствами ухода потребуется выделить из республиканского бюджета 5 млн 917 тыс. 788 рублей в год, на противопролежневые матрасы, подушки и санитарные стулья – 845 тыс. 967 рублей один раз в три года.
Введение нового понятия - «технические средства реабилитации» - позволит однозначно определить и перечислить виды таких средств, которые используются для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности у инвалидов.
Законопроектом также предлагается ввести в государственную информационную систему реестр инвалидов, в котором будут аккумулироваться сведения о группе инвалидности, об ограничениях жизнедеятельности, о нарушенных функциях организма и о степени утраты профессиональной трудоспособности. На сегодняшний день эти данные находятся в ведении разных организаций, и доступ к ним в режиме реального времени затруднителен.
Предлагается, чтобы законопроект вступил в силу с момента подписания его Президентом ПМР за исключением пункта о создании государственного реестра инвалидов, вступление в силу которого предполагается в 2024 году.
Комитет по социальной политике совместно с Минсоцзащиты продолжит работу над изменениями в Закон «О социальной защите инвалидов» во втором чтении.