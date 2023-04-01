Одновременное освобождение Адриана Глижина и Андрея Самония не было договоренностью об обмене задержанными между Кишиневом и Тирасполем. Переговорщик по приднестровскому вопросу утверждает, что кишиневское правительство не предлагало такого решения, пишет noi.md
Он также сообщил, что Адриан Глижин был освобожден после более чем трехлетнего заключения в Тираспольском изоляторе из-за своего плохого здоровья и вмешательства Миссии ОБСЕ и Promo-LEX, отмечает tvrmoldova.
"Состояние его здоровья, это правда, по состоянию его здоровья он должен был быть освобожден, и не сейчас, а раньше. Я не отрицаю, что освобождение Самония могло повлиять на освобождение Глижина, но на освобождение Самония никоим образом не повлияло дело Глижина. Позвольте мне быть предельно ясным. Не было никакого соглашения между Кишиневом и Тирасполем, у нас не было таких переговоров. Они были бы абсолютно незаконными. Мы бы попали под Уголовный кодекс",- заявил Олег Серебрян, вице-премьер-министр Молдовы по вопросам реинтеграции.
"Принятое судебными органами РМ решение подтверждает абсолютно незаконный, антигуманный и политизированный характер обвинений, выдвинутых в отношении Самония. Необоснованное заключение его под стражу не имеет ничего общего с принципами демократии и свидетельствует о грубейших нарушениях молдавской стороной прав и свобод человека", - заявили ранее в Приднестровье.