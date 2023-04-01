Dnestr.TV

 
0

Кишинев и Тирасполь не договаривались об обмене задержанными

Кишинев и Тирасполь не договаривались об обмене задержанными

Одновременное освобождение Адриана Глижина и Андрея Самония не было договоренностью об обмене задержанными между Кишиневом и Тирасполем. Переговорщик по приднестровскому вопросу утверждает, что кишиневское правительство не предлагало такого решения, пишет noi.md

Он также сообщил, что Адриан Глижин был освобожден после более чем трехлетнего заключения в Тираспольском изоляторе из-за своего плохого здоровья и вмешательства Миссии ОБСЕ и Promo-LEX, отмечает tvrmoldova.

"Состояние его здоровья, это правда, по состоянию его здоровья он должен был быть освобожден, и не сейчас, а раньше. Я не отрицаю, что освобождение Самония могло повлиять на освобождение Глижина, но на освобождение Самония никоим образом не повлияло дело Глижина. Позвольте мне быть предельно ясным. Не было никакого соглашения между Кишиневом и Тирасполем, у нас не было таких переговоров. Они были бы абсолютно незаконными. Мы бы попали под Уголовный кодекс",- заявил Олег Серебрян, вице-премьер-министр Молдовы по вопросам реинтеграции.

"Принятое судебными органами РМ решение подтверждает абсолютно незаконный, антигуманный и политизированный характер обвинений, выдвинутых в отношении Самония. Необоснованное заключение его под стражу не имеет ничего общего с принципами демократии и свидетельствует о грубейших нарушениях молдавской стороной прав и свобод человека", - заявили ранее в Приднестровье.
  • Сегодня, 10:16
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Паспорт нового образца будет введен в Молдове с апреля
  • Фокус медиа - гендерно-корректная коммуникация
  • 1 апреля – скорбная дата в истории города Бендеры
  • С 1 апреля в Молдове запрещена продажа сигарет потребит ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Паспорт нового образца будет введен в Молдове с апреля
  • Фокус медиа - гендерно-корректная коммуникация
  • 1 апреля – скорбная дата в истории города Бендеры
  • С 1 апреля в Молдове запрещена продажа сигарет потребит ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна