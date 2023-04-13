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МИД РФ назвал пять «системных проблем» зерновой сделки

МИД РФ назвал пять «системных проблем» зерновой сделки

Зерновая сделка обслуживает исключительно коммерческий экспорт Украины в интересах западных стран. Об этом заявили в МИД России.

В ведомстве отметили, что в пресс-релиз Секретариата ООН по «черноморской инициативе» вновь не упомянули об устранение препятствий для российского сельхозэкспорта, которое должно было произойти в рамках выполнения сделки, передаёт РБК

Это указывает на отсутствие каких-либо практических результатов по Меморандуму, подчеркнули в российском министерстве.

«Без прогресса по решению пяти «системных» проблем о дальнейшем продлении «черноморской инициативы» после 18 мая говорить не приходится», — говорится в сообщении.

Среди пяти системных проблем МИД перечисляет:

— переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT,

— возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания,

— возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания,

— восстановление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса»,

— разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

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