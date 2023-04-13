Зерновая сделка обслуживает исключительно коммерческий экспорт Украины в интересах западных стран. Об этом заявили в МИД России.
В ведомстве отметили, что в пресс-релиз Секретариата ООН по «черноморской инициативе» вновь не упомянули об устранение препятствий для российского сельхозэкспорта, которое должно было произойти в рамках выполнения сделки, передаёт РБК
Это указывает на отсутствие каких-либо практических результатов по Меморандуму, подчеркнули в российском министерстве.
«Без прогресса по решению пяти «системных» проблем о дальнейшем продлении «черноморской инициативы» после 18 мая говорить не приходится», — говорится в сообщении.
Среди пяти системных проблем МИД перечисляет:
— переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT,
— возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания,
— возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания,
— восстановление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса»,
— разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.