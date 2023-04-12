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Вашингтон нацелен на разработку универсального биооружия - доклад

Вашингтон нацелен на разработку универсального биооружия - доклад
Photo / Andrew Harnik

Российская парламентская комиссия, которая вела расследование деятельности американских биолабораторий на Украине, представила доклад, сообщает sputniknews

В США нацелены на разработку универсального генно-инженерного оружия, об этом говорится в докладе парламентской комиссии РФ по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине, передает РИА Новости.

"США нацелены на разработку универсального генно-инженерного биологического оружия, способного поражать не только людей, но и животных, а также сельскохозяйственные культуры. Его применение предполагает в том числе нанесение противнику масштабного и непоправимого экономического ущерба", — говорится в документе.

По мнению авторов доклада, американские военные исходят из того, что обладание таким высокоэффективным биологическим оружием изменит характер современных вооруженных конфликтов.

Так, Вашингтон активизирует свою медико-биологическую деятельность на постсоветском пространстве, модернизирует биолаборатории по американским стандартам, стремится взять под контроль национальные санитарно-эпидемиологические и ветеринарные службы.

"В работе всех подконтрольных США референсных лабораторий принимают участие специалисты Пентагона. Их деятельность носит закрытый характер. Национальные профильные органы власти стран расположения таких лабораторий допускаются лишь к исследованиям второстепенного характера", — подчеркивают авторы документа.

Такие действия дают возможность решать весь спектр задач: от прицельного сбора возбудителей опасных заболеваний до подготовки территорий бывших республик СССР к развертыванию крупных американских войсковых группировок.

В докладе также отмечается, что эпидемиологическую обстановку на Украине по многим инфекционным заболеваниям можно назвать катастрофической. При этом США получили право управлять ситуацией в своих интересах. Расследование показало системный характер военно-биологической деятельности США на Украине, ее можно сопоставить с аналогичной работой Пентагона в других странах.

"Не вызывает сомнений, что она направлена прежде всего на втягивание страны в орбиту американского военного доминирования, установление внешнего управления эпидемиологическими рисками. Украинское государство фактически превратилось в крупный полигон для американских военных биологических испытаний", — указали составители документа.

В парламентской комиссии работали по 14 депутатов и сенаторов, итоговый доклад направят президенту, в правительство, Генпрокуратуру и СК, а также уполномоченному по правам человека.
  • Сегодня, 10:35
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