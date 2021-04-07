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В Одессе произошло вооруженное ограбление в кинотеатре

В Одессе произошло вооруженное ограбление в кинотеатре

В Одесском кинотеатре произошло вооруженное нападение, где злоумышленник, применяя пистолет, отобрал у зрителя смартфон. Полиция задержала 25-летнего подозреваемого, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области, пишет edinaya-odessa.org

10 апреля в одесском кинотеатре во время вечернего сеанса демонстрации фильма произошло вооруженное разбойное нападение. Злоумышленник подсел к потерпевшему и, пригрозив ему пистолетом, приказал отдать мобильный телефон. Завладев гаджетом стоимостью 40 тысяч гривен, нападающий скрылся.

Потерпевший обратился в полицию, и оперативники быстро задержали подозреваемого. В предупреждение улик полицейские изъяли у него похищенный телефон и оружие.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса. Речь идет о нападении с целью завладения чужим имуществом, сопряженном с угрозой насилия, опасного для жизни или здоровья подвергшегося нападению (разбой), совершенное в условиях военного положения.

Это преступление карается лишением свободы сроком от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Подозреваемого полицейские поместили в изолятор временного содержания и ныне хлопочут о применении в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
  • Сегодня, 10:41
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