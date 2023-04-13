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Молдове нужно €250 млн для модернизации армии

Молдове нужно €250 млн для модернизации армии

Молдове необходимо € 250 млн для модернизации вооруженных сил. Об этом на форуме по безопасности заявил госсекретарь Министерства обороны Валерий Мижа, подчеркнув, что актуальность переоснащения возникла на фоне военного конфликта на Украине и существующих гибридных вызовов для РМ.

«Отправной точкой для изменения общественного мнения в отношении развития оборонного сектора, естественно, стал шок февраля 2022 года. Период романтизма с мечтами о вечном мире закончился, и нужен другой подход», — цитирует чиновника eadaily.com

По словам Мижи, в этом году Кишинев должен получить € 87 млн из Европейского фонда мира, а также прибавку к бюджету в размере € 80 млн.

«Есть и другие цифры, которые нельзя раскрывать публично, в том числе из-за коммерческой тайны. Например, закупка систем противовоздушной обороны не была приоритетной до недавнего времени, но события прошлого года заставили нас пересмотреть свое мнение и на это потребуются средства», — заключил госсекретарь оборонного ведомства.

В 2023 году бюджет Минобороны Молдовы составляет около 1,7 млрд леев, или 0,55% от ВВП. Расходы на оборонный сектор выросли примерно на 68,2% по сравнению с 2022 годом, достигнув 1,5 млрд леев (примерно € 75 млн).

На этой неделе министр обороны Молдовы Анатолий Носатый объявил о том, что за счет бюджета под Кишиневом будет построена новая военная база для подготовки военнослужащих Национальной армии по европейским стандартам, а также для обучения использования техники НАТО (её в ближайшее время обещают предоставить партнеры), которая будет хранится здесь же.

Молдова также получит $ 750 тысяч из фондов НАТО для укрепления оборонной системы страны. До этого республике был предоставлен пакет нелетальной помощи, однако Кишинев просит у союзников военную, и в первую очередь современные системы ПВО, а также бронетехнику.

Как сообщало EADaily , власти Молдовы обратились к Североатлантическому военному блоку за помощью в сфере безопасности. Заместитель генсека Альянса Мирча Джоанэ подтвердил, что Кишиневу будет предоставлено все, «в чем нуждается республика для защиты своей территории и населения».

  • Сегодня, 10:58
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