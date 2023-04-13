Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Черное море никогда не станет «морем НАТО». Свое мнение он высказал, отвечая на вопросы журналистов 13 апреля. Таким образом кремлевский спикер отреагировал на призыв украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, передаёт eadaily.com
«Черному морю никогда не бывать „морем НАТО“, это общее море», — ответил Песков на эти призывы.
Он также припомнил Кулебе его предложение о «демилитаризации» Черноморского региона. В Кремле подчеркнули, что сама по себе такая постановка вопроса абсурдна, так как НАТО и демилитаризация — это взаимоисключающие понятия.
Дмитрий Песков констатировал, что российская позиция заключается в том, что Черное море в первую очередь должно быть морем сотрудничества и взаимодействия.
Дмитрий Кулеба накануне прибыл в Бухарест, где состоялась трехсторонняя встреча с участием министров иностранных дел и обороны Румынии, Украины и Молдовы.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с противоречивыми заявлениями. Трансляция велась в YouTube
«Пришло время превратить Черное море в то, чем стало Балтийское — в море НАТО… Мы призываем к демилитаризации Черного моря, чтобы мирные, законопослушные страны могли использовать его для торговли и путешествий», — цитирует Кулебу РИА Новости.
При этом он посетовал на то, что у Запада не имеется последовательной стратегии по Черному морю, в то время как у России она всегда была.
Отметим, что выступление главы украинского МИД было выдержано в воинственном тоне — он вновь сообщил о стремлении киевского режима вернуть контроль над «оккупированными» Россией территориями.