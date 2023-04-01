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В Тирасполе военнослужащий осуждён за убийство сослуживца

В Тирасполе военнослужащий осуждён за убийство сослуживца

Военная прокуратура в Тираспольском городском суде поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении военнослужащего по контракту одной из воинских частей Вооружённых сил ПМР. Младший сержант Музенитов В.А. обвиняется в умышленном убийстве сослуживца (ч. 1 ст. 104 Уголовного кодекса ПМР), сообщает пресс-служба Прокуратуры.

Следствием установлено, что 11 апреля 2020 года Музенитов, будучи начальником караула и находясь в караульном дворе войсковой части, взял автомат другого караульного. Зная о том, что оружие находится в снаряженном состоянии, он перевёл его в боевое состояние, позвал к себе сослуживца и выстрелил в него. В результате военнослужащий был смертельно ранен в голову.

«Совокупностью исследованных судом доказательств вина Музенитова В.А. в инкриминируемом ему преступлении нашла своё подтверждение, на основании чего Тираспольским городским судом был вынесен обвинительный приговор. Виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - говорится в сообщении.

  • Сегодня, 17:09
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