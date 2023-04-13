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В Приднестровье могут установить более жёсткие требования для водителей спецтранспорта

В Приднестровье могут установить более жёсткие требования для водителей спецтранспорта

В Приднестровье могут появиться дополнительные требования к водителям, которые управляют специальными транспортными средствами. Разрабатывать эти требования станет МВД. Они будут касаться подготовки водителей и допуска их к участию в дорожном движении.

Проект соответствующих изменений в законодательство внесён на рассмотрение Верховного Совета ПМР Президентом Вадимом Красносельским.

Речь идёт о водителях ведомственных автомобилей, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов (сиренами и проблесковыми маячками, «мигалками»). Это, например, машины скорой помощи, инкассаторские машины, милицейский транспорт и др.

Предлагаемые изменения в закон вызваны тем, что в Приднестровье в последнее время происходит достаточно много ДТП с участием спецтранспорта. В 2020 году их было 19, в 2021 – 30, в 2022 – 10. При этом в большинстве случаев виновными в совершении ДТП были именно водители специальных транспортных средств.

«Статистика показывает, что они не всегда правильно оценивают дорожную ситуацию, в том числе интенсивность транспортного потока, и не обладают достаточными навыками вождения в нештатных ситуациях, что приводит к травматизму и гибели людей», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Также там говорится, что часть спецтранспорта в результате ДТП получила серьезные повреждения и не подлежит ремонту или восстановлению.
  • Сегодня, 17:26
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