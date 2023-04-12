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В Эстонии сдали в аренду паром с тысячью украинских беженцев

В Эстонии сдали в аренду паром с тысячью украинских беженцев
Тот самый паром. Иллюстрация: shippax.com

Эстонская судоходная компания «Таллинк» договорилась сдать в аренду партнёрам из Канады свой паром «Изабелле», на борту которого сегодня живут порядка одной тысячи украинских беженцев.

Тот факт, что судно приютило такое большое количество людей из почти европейского государства, не смутил эстонских бизнесменов. С 1 июля паром переходит в руки канадцев и пока останется в Таллине для прохождения технического обслуживания. На другой континент «Изабелле» отправится к концу 2023 года, сообщает eadaily.com

К началу действия контракта, то есть до 1 июля, все беженцы должны покинуть судно. В Департаменте социального страхования Эстонии обещали переселить украинцев, но когда и куда — до сих пор неизвестно.

Ранее сообщалось, что 45% украинских беженцев, осевших в Европе, не планируют возвращаться на родину.

В Эстонии сдали в аренду паром с тысячью украинских беженцев
Скриншот: gremi-personal.com

Таковы итоги опроса международного агентства по трудоустройству «Греми персонал», проведённого в Польше. Согласно социологическому исследованию, 38% украинцев не собираются покидать Польшу, а ещё 7% хотят переехать из Польши в другую страну.

Вернуться обратно планируют 55% опрошенных респондентов. Агентство уточняет, что в сентябре 2022 года только 17% украинцев не собирались возвращаться в Украину. Таким образом, число желающих остаться за границей, выросло более чем вдвое.

  • Сегодня, 17:35
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