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В Молдове появится банк биоматериалов для медицинских исследований

В Молдове появится банк биоматериалов для медицинских исследований

Парламент на заседании 13 апреля одобрил в первом чтении законопроект о создании в Молдове банка биологических материалов для медучреждений страны. Как отметил представлявший законопроект замглавы парламентской комиссии по соцзащите Адриан Белый, там будут храниться биологические образцы, необходимые для исследований и поиска доноров, сообщает newsmaker.md

В законопроекте впервые для молдавского законодательства появится определение биобанка как «организованной коллекции данных и биологических образцов человека, описаний ДНК, состояния здоровья, генеалогий, генетических данных и данных, позволяющих идентифицировать доноров биологических образцов».

В законе также уточняется, что биобанк получит возможность проводить исследования в области здравоохранения и медицины. Руководство учреждения должно будет обеспечивать конфиденциальность доноров, защиту их данных и хранящихся образцов.

«Биобанки — это, по сути, коллекции данных и биообразцов, которые могут быть специализированными для конкретной области и универсальными. Острая потребность в них существует в онкологии. Институт онкологии, например, может создать биобанк для своей деятельности», — отметил Белый.

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