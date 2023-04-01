Стоимость продовольственных товаров за март 2023 года в Приднестровье выросла на треть процента. Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 апреля 2023 года, передаёт newspmr.com
Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.
Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:
Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Говядина (кроме бескостного мяса) – 72.67 руб. Говядина бескостная – 91.24 руб. Свинина (кроме бескостного мяса) – 85.03 руб. Свинина бескостная – 88.48 руб. Печень куриная, кг – 57.04 руб. Фарш мясной – 65.11 руб. Пельмени – 53.37 руб. Печень говяжья – 97.13 руб. Грудка куриная, кг – 61.07 руб. Куры потрошеные – 43.12 руб. Окорочка куриные – 46.47 руб. Сало – 78.74 руб. Колбаса вареная – 112.84 руб. Сосиски, сардельки – 83.87 руб. Колбаса полукопченая – 141.79 руб. Мясокопчености, кг – 173.06 руб. Колбаса сырокопченая – 259.75 руб.
Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Карп свежий – 72.57 руб. Карась свежий – 55.24 руб. Толстолобик свежий – 43.34 руб. Салака – 27.77 руб. Хек – 68.73 руб. Скумбрия – 65.74 руб. Сельдь замороженная – 46.18 руб. Сельдь соленая – 55.09 руб.
Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта): Масло сливочное фасованное, 200 г – 34.39 руб. Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 19.97 руб. Масло подсолнечное рафинированное, л – 42.02 руб. Масло подсолнечное нерафинированное, л – 31.10 руб. Маргарин фасованный, 200 г – 14.13 руб. Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 14.65 руб. Молоко цельное пастеризованное, л – 15.12 руб. Кефир, 0,5 л – 7.87 руб. Ряженка, 0,5 л – 9.89 руб. Сметана, кг – 55.31 руб. Сметана на рынке, кг – 61.04 руб. Творог, кг – 65.08 руб. Творог на рынке, кг – 62.42 руб. Сухие молочные смеси для детского питания, кг – 144.52 руб. Сыр твердый, кг – 155.86 руб. Брынза на рынке, кг – 96.61 руб.
Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 12.00 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 8.85 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 8.00 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 12.89 руб.
Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Мука пшеничная – 13.12 руб. Рис шлифованный, кг – 28.51 руб. Крупа манная, кг – 16.17 руб. Крупа гречневая, кг – 35.45 руб. Крупа пшеничная, кг – 11.29 руб. Крупа кукурузная, кг – 15.09 руб. Крупа ячневая, кг – 10.30 руб. Крупа перловая, кг – 11.44 руб. Овсяные хлопья, кг – 31.45 руб. Горох, кг – 15.23 руб. Фасоль, кг – 33.32 руб. Вермишель высшего сорта, кг – 20.56 руб. Макаронные изделия высшего сорта, кг – 20.09 руб. Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта): Картофель урожая прошлого года, кг – 8.72 руб. Капуста свежая урожая прошлого года, кг – 7.68 руб. Лук репчатый, кг – 17.83 руб. Свёкла столовая, кг – 8.11 руб. Морковь, кг – 11.72 руб. Чеснок, кг – 64.27 руб. Тыква, кг – 15.71 руб. Яблоки, кг – 9.36 руб. Апельсины, кг – 26.70 руб. Лимоны, кг – 31.87 руб. Бананы, кг – 33.41 руб. Сливы сушёные, кг – 54.91 руб. Виноград сушёный (изюм), кг – 71.52 руб.
Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта): Томат-паста, кг – 62.92 руб. Сок томатный, л – 24.63 руб. Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 9.01 руб. Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 23.97 руб. Соки фруктовые, л – 25.41 руб. Яйца куриные, 10 шт – 22.57 руб. Сахар-песок, кг – 21.95 руб. Шоколад, 100 г – 23.06 руб. Мед пчелиный натуральный, кг – 77.85 руб. Вода минеральная, 1,5 л – 9.22 руб. Соль пищевая, кг – 10.82 руб. Перец черный (молотый), 100 г – 33.56 руб. Лист лавровый, 100 г – 33.58 руб. Дрожжи хлебопекарные, кг – 72.30 руб. Кофе натуральный растворимый, 100 г – 52.43 руб. Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 22.76 руб. Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 25.86 руб.
Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в марте 2023 года подорожали на 0,36% по сравнению с предыдущим месяцем (+3,53% – в марте 2022 года).