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Цены на продовольствие

Цены на продовольствие

Стоимость продовольственных товаров за март 2023 года в Приднестровье выросла на треть процента. Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 апреля 2023 года, передаёт newspmr.com

Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.

Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:

Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Говядина (кроме бескостного мяса) – 72.67 руб.
Говядина бескостная – 91.24 руб.
Свинина (кроме бескостного мяса) – 85.03 руб.
Свинина бескостная – 88.48 руб.
Печень куриная, кг – 57.04 руб.
Фарш мясной – 65.11 руб.
Пельмени – 53.37 руб.
Печень говяжья – 97.13 руб.
Грудка куриная, кг – 61.07 руб.
Куры потрошеные – 43.12 руб.
Окорочка куриные – 46.47 руб.
Сало – 78.74 руб.
Колбаса вареная – 112.84 руб.
Сосиски, сардельки – 83.87 руб.
Колбаса полукопченая – 141.79 руб.
Мясокопчености, кг – 173.06 руб.
Колбаса сырокопченая – 259.75 руб.

Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Карп свежий – 72.57 руб.
Карась свежий – 55.24 руб.
Толстолобик свежий – 43.34 руб.
Салака – 27.77 руб.
Хек – 68.73 руб.
Скумбрия – 65.74 руб.
Сельдь замороженная – 46.18 руб.
Сельдь соленая – 55.09 руб.

Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта):
Масло сливочное фасованное, 200 г – 34.39 руб.
Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 19.97 руб.
Масло подсолнечное рафинированное, л – 42.02 руб.
Масло подсолнечное нерафинированное, л – 31.10 руб.
Маргарин фасованный, 200 г – 14.13 руб.
Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 14.65 руб.
Молоко цельное пастеризованное, л – 15.12 руб.
Кефир, 0,5 л – 7.87 руб.
Ряженка, 0,5 л – 9.89 руб.
Сметана, кг – 55.31 руб.
Сметана на рынке, кг – 61.04 руб.
Творог, кг – 65.08 руб.
Творог на рынке, кг – 62.42 руб.
Сухие молочные смеси для детского питания, кг – 144.52 руб.
Сыр твердый, кг – 155.86 руб.
Брынза на рынке, кг – 96.61 руб.

Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 12.00 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 8.85 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 8.00 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 12.89 руб.

Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Мука пшеничная – 13.12 руб.
Рис шлифованный, кг – 28.51 руб.
Крупа манная, кг – 16.17 руб.
Крупа гречневая, кг – 35.45 руб.
Крупа пшеничная, кг – 11.29 руб.
Крупа кукурузная, кг – 15.09 руб.
Крупа ячневая, кг – 10.30 руб.
Крупа перловая, кг – 11.44 руб.
Овсяные хлопья, кг – 31.45 руб.
Горох, кг – 15.23 руб.
Фасоль, кг – 33.32 руб.
Вермишель высшего сорта, кг – 20.56 руб.
Макаронные изделия высшего сорта, кг – 20.09 руб.

Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта):
Картофель урожая прошлого года, кг – 8.72 руб.
Капуста свежая урожая прошлого года, кг – 7.68 руб.
Лук репчатый, кг – 17.83 руб.
Свёкла столовая, кг – 8.11 руб.
Морковь, кг – 11.72 руб.
Чеснок, кг – 64.27 руб.
Тыква, кг – 15.71 руб.
Яблоки, кг – 9.36 руб.
Апельсины, кг – 26.70 руб.
Лимоны, кг – 31.87 руб.
Бананы, кг – 33.41 руб.
Сливы сушёные, кг – 54.91 руб.
Виноград сушёный (изюм), кг – 71.52 руб.

Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта):
Томат-паста, кг – 62.92 руб.
Сок томатный, л – 24.63 руб.
Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 9.01 руб.
Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 23.97 руб.
Соки фруктовые, л – 25.41 руб.
Яйца куриные, 10 шт – 22.57 руб.
Сахар-песок, кг – 21.95 руб.
Шоколад, 100 г – 23.06 руб.
Мед пчелиный натуральный, кг – 77.85 руб.
Вода минеральная, 1,5 л – 9.22 руб.
Соль пищевая, кг – 10.82 руб.
Перец черный (молотый), 100 г – 33.56 руб.
Лист лавровый, 100 г – 33.58 руб.
Дрожжи хлебопекарные, кг – 72.30 руб.
Кофе натуральный растворимый, 100 г – 52.43 руб.
Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 22.76 руб.
Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 25.86 руб.

Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в марте 2023 года подорожали на 0,36% по сравнению с предыдущим месяцем (+3,53% – в марте 2022 года).
  • Сегодня, 17:51
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