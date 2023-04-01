На прошедшем 13 апреля в Бендерах заседании Объединённой контрольной комиссии делегация Приднестровья распространила заявление, в котором выражается озабоченность военными учениями, которые проводятся на полигоне Бульбоака (Молдова) вблизи Зоны безопасности.
Комментируя итоги заседания, сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков отметил, что на учениях применяется тяжёлое вооружение, и вместе с тем молдавская сторона не уведомила предварительно приднестровских коллег об их проведении, сообщает novostipmr.com
«Представьте себе: четыре дня громыхают взрывы, идёт стрельба. Рядом расположен Григориопольский район, город Бендеры, где всё это слышно. Люди в условиях нестабильности, которые сегодня сложились, воспринимают достаточно болезненно все эти процессы, - сказал Олег Беляков. - Если бы молдавская сторона нас проинформировала, мы смогли бы своевременно оповестить население, мы смогли бы снять эту обеспокоенность. Но никаких извещений не было, в том числе и от старшего воинского начальника от Республики Молдова, никаких объяснений, пояснений. Уже только в развитие событий мы смогли получить ту или иную информацию, которая была доведена до населения, которое проживает в Зоне безопасности».
В соответствии с действующим порядком в рамках миротворческой операции передвижение военной техники по Зоне безопасности возможно только после уведомления Объединенного военного командования. Поэтому вопрос логистики тоже вызывает определённую озабоченность. Приднестровская сторона не исключает, что техника, в том числе недавно полученные Молдовой бронетранспортеры «Пиранья», проехала на полигон через Зону безопасности. Как отметил Олег Беляков, сам полигон находится вне Зоны безопасности, чего нельзя сказать о ведущих туда основных дорогах с асфальтовым покрытием.
«Конечно, если ехать через лесной массив или по бездорожью, то можно попасть на полигон, и минуя Зону безопасности, - отметил Олег Беляков. - Резонно предположить, что для ввоза личного состава, техники и оружия молдавская сторона выбрала более простой вариант – по асфальтированным трассам. Рано утром, под покровом тумана, который был 10-го числа, был введён этот воинский контингент на полигон Бульбоака».
В заявлении, распространённом делегацией Приднестровья, отмечается, что манёвры, которые начались 10 апреля, позиционируются как учения молдавского миротворческого батальона, на которых отрабатываются «сценарии, характерные для международных театров военных действий». И в то же время молдавская сторона с 2013 года отказывается от проведения совместных учений Миротворческих сил.
«Очевидно, что для наших молдавских коллег в действующей миротворческой операции занятия согласно сценариям, "характерным для международных театров военных действий", явно более приоритетны, чем безопасность и спокойствие населения на территориях, контролируемых СМС (Совместными миротворческими силами – прим. ред.)», - подчёркивается в заявлении.
Приднестровская сторона призвала молдавских коллег воздержаться от проведения военных учений вблизи Зоны безопасности и возобновить боевую подготовку Совместных миротворческих сил в полном объёме.
Делегация Республики Молдова распространила официальное уведомление о том, что должность главы молдавской делегации является вакантной. Вплоть до назначения нового сопредседателя ОКК от РМ исполнять его обязанности будет член делегации Республики Молдова Сергей Головач.
Комментируя итоги заседания, сопредседатель ОКК от Приднестровья отметил, что в соответствии со сложившимся порядком член делегации не может подписывать решений ОКК.