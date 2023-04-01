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Суд в Гааге обязал РФ выплатить "Нафтогазу" 5 миллиардов долларов

Суд в Гааге обязал РФ выплатить "Нафтогазу" 5 миллиардов долларов

Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить "Нафтогазу" пять миллиардов долларов в качестве компенсации за убытки.

Их национальная украинская компания понесла в результате российской аннексии Крыма в 2014 году, сообщил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев на своей странице в Facebook 13 апреля, передает point.md со ссылкой на dw.com

"Речь идет о возмещении активов, направленных на разработку газовых месторождений и развитие другой стратегически важной инфраструктуры, которая стала одной из главных мишеней агрессора во время оккупации украинского полуострова девять лет назад", - написал он.

Выплата в принудительном порядке

В пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что если российские власти откажутся от добровольного исполнения решения суда, то, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, "Нафтогаз" имеет право начать процесс принудительного исполнения на территории тех стран, где находятся активы РФ.

Суд в Гааге установил, что сумма в 5 млрд долларов справедливо отражает стоимость активов "Нафтогаза" до того, как их конфисковала Россия. Отмечается, что это самая большая сумма, присужденная украинской компании арбитражем в Гааге в качестве компенсации за экспроприацию Россией активов в Крыму.

В 2019 году Арбитражный трибунал в Гааге признал, что Россия незаконно конфисковала имущество "Нафтогаза" в Крыму, а в 2022-м начал слушания по поводу размеров компенсации. "Нафтогаз" требовал десять миллиардов долларов.

В Москве изучат решение суда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона проанализирует решение суда в Гааге.

"Наши специалисты, которые занимаются защитой наших прав в этом деле, будут сейчас анализировать и принимать решение о дальнейших действиях", - сказал он журналистам.
  • Сегодня, 09:01
  • DTV
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