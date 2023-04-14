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Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о коллапсе в США

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о коллапсе в США
Американский трейдер. Photo / Richard Drew

Американская банковская система столкнулась с серьезным вызовом и движется к коллапсу, заявил в интервью Fox Business профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, сообщает РИА Новости
«
"США движутся к кредитному кризису, который вовлечет экономику в рецессию", — рассказал он.

По его мнению, проблема кроется в региональных банках, которые выдают кредиты по ипотеке, коммерческой недвижимости, а также бизнесу и малым и средним предприятиям. После краха Silicon Valley Bank более мелкие банки усложнят процесс получения кредитов, из-за чего в США "начнется кредитный кризис".

"Этот кризис значительно повысит вероятность рецессии, жесткой посадки, куда более серьезной, чем это было раньше. Таким образом, мы сталкиваемся с опасным вызовом для значительной части американской банковской системы", — продолжил Рубини.

На вопрос о том, какие признаки укажут на то, что рынок "достиг дна", экономист ответил, что "самое худшее еще впереди".

В начале марта в США закрылся Silicon Valley Bank, который стал самым крупным банком, рухнувшим в стране после глобального финансового кризиса 2008 года. Затем власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.

На этом фоне начали разгораться опасения по поводу возможного кризиса в американской банковской системе — акции банковского сектора начали проседать, потянув за собой и европейские кредитные организации.

Как следствие, в США за две недели с 8 по 22 марта клиенты забрали с банковских депозитов 300 миллиардов долларов.

  • Сегодня, 09:17
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