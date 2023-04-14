Американская банковская система столкнулась с серьезным вызовом и движется к коллапсу, заявил в интервью Fox Business профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, сообщает РИА Новости « "США движутся к кредитному кризису, который вовлечет экономику в рецессию", — рассказал он.
По его мнению, проблема кроется в региональных банках, которые выдают кредиты по ипотеке, коммерческой недвижимости, а также бизнесу и малым и средним предприятиям. После краха Silicon Valley Bank более мелкие банки усложнят процесс получения кредитов, из-за чего в США "начнется кредитный кризис".
"Этот кризис значительно повысит вероятность рецессии, жесткой посадки, куда более серьезной, чем это было раньше. Таким образом, мы сталкиваемся с опасным вызовом для значительной части американской банковской системы", — продолжил Рубини.
На вопрос о том, какие признаки укажут на то, что рынок "достиг дна", экономист ответил, что "самое худшее еще впереди".
В начале марта в США закрылся Silicon Valley Bank, который стал самым крупным банком, рухнувшим в стране после глобального финансового кризиса 2008 года. Затем власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.
На этом фоне начали разгораться опасения по поводу возможного кризиса в американской банковской системе — акции банковского сектора начали проседать, потянув за собой и европейские кредитные организации.
Как следствие, в США за две недели с 8 по 22 марта клиенты забрали с банковских депозитов 300 миллиардов долларов.