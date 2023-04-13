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В США выпустили первый в мире «умный пистолет»

В США выпустили первый в мире «умный пистолет»
фото: Denver 7/KMGH-TV

В США выпустили первый в мире «умный пистолет», пишет New York Post. Оружие оснащено сканером отпечатков пальцев, который не позволит сторонним лицам совершить выстрел, пишет Газета.ru

По данным СМИ, пистолет блокирует доступ всем, кроме владельца и одобренных пользователей. Авторы идеи считают, что это поможет повысить безопасность оружия в США.

«Мы предлагаем реальное решение проблемы», — рассказал один из создателей.

Как добавили специалисты, поскольку изменение законодательства о контроле над оружием в США в значительной степени застопорилось, новая технология способна предотвратить стрельбы в школах, несчастные случаи и самоубйства.

«Если наша работа спасет жизнь хотя бы одного ребенка, она того стоит», — говорится в заявлении.

Сообщается, что пистолет будет продаваться по цене $1499. Он также будет оснащен портативным зарядным устройством. Ожидается, что массовые продажи начнутся в 2024 году.

  • Сегодня, 09:29
  • DTV
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