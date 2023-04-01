В микрорайоне «Октябрьский» в Тирасполе ремонтируют помещения левого крыла здания РОВД, где в будущем будет располагаться центральный госархив Приднестровья. В 2018 году часть здания по улице Текстильщиков была передана на баланс Госслужбы архива. Строительные работы ведутся с 2020 года за счет Фонда капитальных вложений. Ход ремонта, по приглашению руководства профильного ведомства, проинспектировали депутат Верховного Совета по избирательному округу №31 «Краснодонский» Вадим Левицкий и заместитель председателя Комитета по образованию, общественным объединениям и СМИ Андрей Сафонов, сообщает парламентская пресс-служба
«В ПМР нет здания для центрального госархива. Это задача, которая решалась в течение многих лет. По указанию Президента в 2018 году нам было передано это здание, оно было фактически разрушено, протекала кровля. Нужно было здание укрепить и вывести грибок. Вначале мы получили консультацию у специалистов, можем ли мы современными средствами привести в порядок это здание по требованию к архивохранению», – рассказала начальник Госслужбы управления документацией и архивами Зинаида Тодорашко.
Первым делом заменили кровлю двухэтажного здания. В 2020 году на эти цели направили свыше 300 тысяч рублей. В прошлом году по Фонду капвложений было выделено 3 миллиона рублей, которые пошли на работы по проведению наружных сетей, отопления, электро-, водоснабжения и водоотведения. Частично сделаны внутренние работы: перепланировка, усиление перекрытий между этажами, противогрибковая обработка. Кроме этого углубили подвальное помещение, которое тоже будут использовать для хранения документов.
«Архивное дело – это очень важное дело. Многие сталкиваются с тем, что нужны какие-либо документы, да и события в истории доказывают, что архивная информация не должна перевираться, истина всегда одна. Ее нужно соответствующим образом хранить. Обеспечивать условия для хранения, как в бумажном виде, так и на электронных носителях. Приднестровье, к сожалению, пока не имеет одного здания центрального госрахива. Надеюсь, что работы в ближайшем будущем будут завершены. Важность этого вопроса высокая. Несмотря на то, что много экономических проблем в жизни, этот вопрос нужно завершать», – прокомментировал депутат Верховного Совета, на округе которого расположено здание, Вадим Левицкий.
В 2023 году на дальнейший ремонт выделили 1 миллион 100 тысяч рублей. Эти средства уже почти освоили: на отделку внутренних стен, электрику, прокладку водопровода и канализации. На завершение отделочных работ в помещениях, на установку вентиляции и пожарной сигнализации нужно еще 4,5 миллиона рублей. Это, не считая закупки оборудования и мебели, фасадных работ, благоустройства прилегающей территории, обустройства парковки, что потребует еще больше 2 миллионов рублей.
«Мы осмотрели проведенный на сегодняшний день объем работ. Видим, что достаточно большой объем выполнен, но впереди самое дорогое и ответственное. Это отделочные, коммуникационные работы внутри и обеспечение оборудованием. Вопрос важный, и надеемся, что все депутаты и Правительство будут единогласны во мнении, что этот объект нужно завершить», – отметил Вадим Левицкий.
«Мы опираемся на свои силы – это доходы, в том числе от поставок электроэнергии в Молдову. В данном случае у нас на полгода заключен соответствующий контракт, Молдавский металлургический завод будет работать. Поэтому появляется возможность более уверенно распоряжаться средствами, но бережливо, постатейно, тщательно контролируя расход каждой казенной копейки. Полагаю, что нужно сделать все, чтобы здание госархива вступило в строй как можно скорее», – высказал мнение депутат Верховного Совета Андрей Сафонов.
В ходе инспекции отмечалось, что в отремонтированном здании будут находиться документы постоянного срока хранения органов госвласти и управления, относящиеся к истории ПМР. В данный момент эти документы хранятся в министерствах и ведомствах на местах. Частично в новые помещения перейдет архивная информация, относящаяся к истории Приднестровья, которая сейчас находится в здании госархива в микрорайоне «Бородинка». В этом здании еще со времен Советского Союза хранятся документы Тирасполя, Слободзейского, Григориопольского, Дубоссарского районов и трех молдавских районов. Самый ранний документ датируется 1944 годом.
«Правильно говорят, что кто владеет информацией, тот владеет миром. Но эту информацию нужно где-то содержать. Поэтому то, что появляется централизованное здание, где будет храниться наибольшее количество важных документов, которые касаются периода истории и государства, и нашего прошлого, это очень важно», – подчеркнул Андрей Сафонов.
Площадь нового здания госархива составляет свыше 1000 квадратных метров, на 700 из которых будет архивное хранилище: для документов на бумажном и цифровом носителе. Будут соблюдены условия их хранения и температурный режим. Выделенной площади хватит для хранения документации последующих 20 лет, отметили в Госслужбе архива.
В этом году исполняется 30 лет со дня принятия закона «Об архивном деле ПМР».