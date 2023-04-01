Министерство внутренних дел Приднестровья сегодня, 14 апреля, эвакуировало сотрудников и учащихся 15 учебных заведений. Причина — поступившее сообщение о заложенных взрывных устройствах, сообщает пресс-служа МВД ПМР
На местах работают специалисты экстренных служб и сапёры, прилегающие территории оцеплены. В ведомстве уточнили, что предупредительные письма пришли на электронную почту Приднестровского госуниверситета в Тирасполе, Суворовского военного училища, Каменского политехнического техникума и детсада, ряда школ в Дубоссарах, Каменке, Рыбнице, а также некоторых сельских школ Слободзейского и Каменского районов.
Напомним, в 2022 году в конце марта по Приднестровью прокатилась волна ложных сообщений о бомбах. Тогда неизвестные тоже неоднократно «минировали» практически все государственные, административные и образовательные учреждения республики. Не одно из заявлений, к счастью, подтверждено не было.
Тогда президент ПМР Вадим Красносельский отметил, что зачастую авторы подобных сообщений находятся далеко за пределами страны.
Периодически «минируют» и Молдову . За прошлый год было 38 ложных сообщений о бомбах в аэропорту Кишинева и еще более сотни в отношении различных государственных объектов. Последнее сообщение о ложном минировании поступило 12 марта, когда оппозиция проводила антиправительственную акцию протеста. Тогда в МВД РМ поступило сразу 4 подобных оповещения