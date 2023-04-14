Турецкие отели вынуждены постоянно изобретать способы борьбы с воровством своего имущества постояльцами.
Учитывая это обстоятельство, несколько турецких отелей пошли на необычный эксперимент — на своих полотенцах в номерах они стали изображать российский герб, пишет eadaily.com
На этот факт обратил внимание российский журналист Антон Коробков-Землянский. В своем Telegram-канале он опубликовал фотографию такого полотенца.
«На курортах Турции персонал отелей начал выдавать полотенца с гербом России для того, чтобы предотвратить их воровство украинцами», — пояснил журналист.
На фото видно, что герб вышит прямо на ткани, он довольно крупный. Отмечается, что такие символы русской государственности появились в нескольких курортных отелях Турции, где частыми гостями бывают как русские, так и украинцы.
Интересно, что в комментариях российские пользователи по-разному оценили это турецкое ноу-хау. Некоторые высказали опасения, что политические хохлы надругаются над гербом, а само полотенце испортят.
Другие же отнеслись к новшеству вполне позитивно и предложили наносить российские герб и флаг также на халаты и тапочки во всех турецких отелях