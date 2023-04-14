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В турецких отелях решили бороться с воровством постояльцев с помощью герба России

В турецких отелях решили бороться с воровством постояльцев с помощью герба России
Иллюстрация t.me/korobkovtv

Турецкие отели вынуждены постоянно изобретать способы борьбы с воровством своего имущества постояльцами.

Учитывая это обстоятельство, несколько турецких отелей пошли на необычный эксперимент — на своих полотенцах в номерах они стали изображать российский герб, пишет eadaily.com

На этот факт обратил внимание российский журналист Антон Коробков-Землянский. В своем Telegram-канале он опубликовал фотографию такого полотенца.

«На курортах Турции персонал отелей начал выдавать полотенца с гербом России для того, чтобы предотвратить их воровство украинцами», — пояснил журналист.

На фото видно, что герб вышит прямо на ткани, он довольно крупный. Отмечается, что такие символы русской государственности появились в нескольких курортных отелях Турции, где частыми гостями бывают как русские, так и украинцы.

Интересно, что в комментариях российские пользователи по-разному оценили это турецкое ноу-хау. Некоторые высказали опасения, что политические хохлы надругаются над гербом, а само полотенце испортят.

Другие же отнеслись к новшеству вполне позитивно и предложили наносить российские герб и флаг также на халаты и тапочки во всех турецких отелях

  • Сегодня, 17:04
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