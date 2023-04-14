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Воронин предложил ввести уголовный запрет партий, выступающих за ликвидацию Молдовы

Воронин предложил ввести уголовный запрет партий, выступающих за ликвидацию Молдовы
фото: Sputnik / Rodion Proca

Экс-президент Республики Молдова, председатель Партии коммунистов (ПКРМ) Владимир Воронин заявил на брифинге, что все политические партии, выступающие за ликвидацию государственности Молдовы, должны быть запрещены законом, пишет Sputnik

По словам политика, Уголовный кодекс республики должен предусматривать наказание за унионизм (идея объединения Молдовы и Румынии).

"Нужно ввести в Уголовный кодекс наказание за унионизм. Предлагаю запретить двойное гражданство для первых лиц государства", – отметил Владимир Воронин.

Политик заявил, что в ближайшее время выступит также с законодательной инициативой о люстрации.

"Лица, которые занимали государственные должности в 14-ти правительствах, начиная с 2009 года, не должны иметь право занимать такие должности в нашей стране", – отметил экс-президент Молдовы.

Председатель ПКРМ также полагает, что запущен процесс по ликвидации Республики Молдова.

"Сбор силой людей на площади Великого национального собрания, анонсированный Майей Санду, – это нужно для отвлечения внимания граждан от социально-экономических провалов властей, но и для начала процесса по ликвидации Республики Молдова как независимого и суверенного государства", – заявил Владимир Воронин.

По его мнению, саммит Европейского политического сообщества, запланированный на 1 июня в Кишиневе, – также элемент ликвидации молдавского государства под предлогом углубления так называемой евроинтеграции.
  • Сегодня, 17:11
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