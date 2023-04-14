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Обновилён перечень социально значимых маршрутов

Обновилён перечень социально значимых маршрутов

Правительство ПМР утвердило предложение Министерства экономического развития об изменении социально значимых маршрутов, подготовленное на основании поступивших обращений граждан.

Так, увеличивается количество обслуживаемых рейсов с четырех до пяти в день на социально значимом регулярном маршруте Днестровск – Первомайск. При этом длина маршрута также возрастет на 2,5 км в связи с его изменением для удобства членов дачных кооперативов. Поездки по обновленному маршруту будут сезонными – с 1 апреля по 31 октября, сообщает пресс-служба Правительства ПМР

Для местных жителей и дачников восстановят бесперебойное обслуживание перевозок с. Новая-Андрияшевка и пгт. Первомайск. Теперь рейсовые автобусы «Тирасполь – Новая Андрияшевка» будут заезжать в СОТ «Лесное». Дополнительно в перечень социально значимых внесен регулярный пригородный маршрут Тирасполь – Первомайск с заездом в СОТ «Текстильщик» в выходные дни.

В то же время сокращено с семи до шести количество обслуживаемых дней в неделю по регулярному маршруту Дубоссары – Ново-Комиссаровка. Это решение согласовано с местными администрациями.

Как отметила пресс-служба Правительства, внесенные изменения не потребуют дополнительного финансирования. Лимиты будут распределены в пределах уже утвержденного объема финансирования.
  • Сегодня, 17:17
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