Правительство ПМР утвердило предложение Министерства экономического развития об изменении социально значимых маршрутов, подготовленное на основании поступивших обращений граждан.
Так, увеличивается количество обслуживаемых рейсов с четырех до пяти в день на социально значимом регулярном маршруте Днестровск – Первомайск. При этом длина маршрута также возрастет на 2,5 км в связи с его изменением для удобства членов дачных кооперативов. Поездки по обновленному маршруту будут сезонными – с 1 апреля по 31 октября, сообщает пресс-служба Правительства ПМР
Для местных жителей и дачников восстановят бесперебойное обслуживание перевозок с. Новая-Андрияшевка и пгт. Первомайск. Теперь рейсовые автобусы «Тирасполь – Новая Андрияшевка» будут заезжать в СОТ «Лесное». Дополнительно в перечень социально значимых внесен регулярный пригородный маршрут Тирасполь – Первомайск с заездом в СОТ «Текстильщик» в выходные дни.
В то же время сокращено с семи до шести количество обслуживаемых дней в неделю по регулярному маршруту Дубоссары – Ново-Комиссаровка. Это решение согласовано с местными администрациями.
Как отметила пресс-служба Правительства, внесенные изменения не потребуют дополнительного финансирования. Лимиты будут распределены в пределах уже утвержденного объема финансирования.