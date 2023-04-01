В Молдове парламентское большинство заявляет, что не намерено отступать и снова будет добиваться полного запрета на ношение георгиевской ленты.
"Суд, к сожалению, сделал нам этот сюрприз в кавычках. Это разочаровывает. Мы проанализируем и решим, что можно сделать, чтобы внести изменения в закон", - цитирует спикера Игоря Гросу tv8.md
"Я не знаю, как поступит суд на этот раз, но мы просим представителей Министерства внутренних дел очень внимательно за этим следить", - призвал он.
На этой неделе Конституционный суд постановил, что георгиевскую ленту и символы Z и V можно носить открыто, если они не пропагандируют и не прославляют военную агрессию и преступления против человечества. Теперь полицейским придется тщательно проверять каждый из случаев использования символов, ассоциирующихся с войной и пропагандой.
Запрещены георгиевские ленты и символы V и Z, были в прошлом году. Парламент признал их пропагандирующими войну и военные действия.
За это время были оштрафованы 174 человека. 70 из этих случаев уже обжалованы в суде. Среди санкционированных и 17 депутатов, которые проигнорировали закон и носили георгиевскую ленту на митингах, организованных 9 мая. Всех нарушителей оштрафовали на 9000 леев, но большинство из законодателей обратилось в суд с просьбой обжаловать решения.