Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
График работы общественного транспорта в Бендерах в пасхальные праздники изменен
График работы общественного транспорта в Бендерах в дни праздников и поминальных дней изменен. Об этом сообщила госадминистрация.
В предпасхальную ночь, в субботу, 15 апреля, весь общественный транспорт (маршрутные такси, троллейбусы, автобусы № 7) будет работать до 24:00.
В воскресенье, 16 апреля, начнет курсировать с 2-х часов ночи.
23 и 24 апреля маршрутные такси №№ 5, 9, 9а, 10, 12 будут работать по временной схеме движения с заездом на Борисовское кладбище.
- Сегодня, 17:34
- DTV
- Просмотров: 0
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.