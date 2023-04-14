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График работы общественного транспорта в Бендерах в пасхальные праздники изменен

График работы общественного транспорта в Бендерах в пасхальные праздники изменен

График работы общественного транспорта в Бендерах в дни праздников и поминальных дней изменен. Об этом сообщила госадминистрация.

В предпасхальную ночь, в субботу, 15 апреля, весь общественный транспорт (маршрутные такси, троллейбусы, автобусы № 7) будет работать до 24:00.

В воскресенье, 16 апреля, начнет курсировать с 2-х часов ночи.

23 и 24 апреля маршрутные такси №№ 5, 9, 9а, 10, 12 будут работать по временной схеме движения с заездом на Борисовское кладбище.
  • Сегодня, 17:34
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