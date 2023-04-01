Во время дождей вода разливалась и затапливала близлежащие дома и огороды. Сейчас сельчане довольны – в этом году будут с урожаем
«В нашем селе долго стояла проблема с нашей речкой местной. Она была заилена, очень много камыша росло. Практически, можно сказать, это был маленький ручеек. Это сейчас в ней есть вода, а были такие летние периоды в прошлом, позапрошлом году - засушливое лето, воды вообще не было», - рассказала глава администрации села Гиска Олеся Хмельницкая, передает телеграм-канал "Бендеры Инфо".
Совсем недавно прошли дожди. К радости гисчан, на речке – всё спокойно. Самодельный «Мостик жизни», как называют его сельчане, тоже цел. В селе есть и другие мосты. Постепенно их привели в порядок, почистили от мусора. Высаживали деревья, цветы и кустарники. Село преображается. Теперь нужно беречь то, что сделано для всех, отмечают сельские власти.