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Mercedes-Benz официально больше не существует в Республике Молдова

Mercedes-Benz официально больше не существует в Республике Молдова
Фото: drive2.ru

У немецкого концерна Mercedes-Benz больше нет официального дилера в Молдове. Информацию подтвердили в центральном офисе производителя люксовых автомобилей, пишет autoblog.md.

«Grand Premium SRL больше не является нашим дилером в Молдове. В настоящее время мы изучаем вопрос о том, как можно обеспечить сервисную поддержку на рынке. Мы больше не будем комментировать эту тему», – сообщили в Mercedes-Benz.

По информации молдавских журналистов, решение может быть связано с возможным экспортом новых автомобилей и запчастей за пределы страны после их официального ввоза. В итоге молдавский дилер остался без лицензии.

Напомним, что компания Grand Premium SRL была единственным официальным дилером концерна Mercedes-Benz в Молдове. Сотрудничество началось в декабря 2007 года.

В стране Grand Premium выполняла три обязанности: регионального представителя, дилера и сервисного центра, предоставляющего гарантийное обслуживание и послегарантийный ремонт легковых и грузовых автомобилей Mercedes-Benz, пишет rupor.md.

Компания открыла два автосалона в Кишиневе и один в Бельцах.
  • Сегодня, 10:12
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