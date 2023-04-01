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Власти Молдовы должны повысить качество медицинских услуг для детей с психическими проблемами. Это заявила 14 апреля народный адвокат по защите прав детей в РМ Майя Бэнэреску, представляя тематический отчет о соблюдении прав детей с ментальными расстройствами.
По представленным данным, на 1 января 2022 года в стране было 559,4 тыс. детей (21,5% общего населения), из которых 10,6 тыс. детей с ограниченными возможностями, связанными со здоровьем. По словам омбудсмена, поведенческие и ментальные расстройства - это главная причина инвалидности. Среди детей с ограниченными возможностями 26,2% страдают ментальными расстройствами, передает bloknot-moldova.ru
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- Статистические данные показывают, что 9,5 тыс. детей с особыми потребностями находятся в образовательных учреждениях, из которых 8,9 тыс. детей учатся в обычных школах, а 600 - в школах для детей с физическими и ментальными проблемами, - сообщила Бэнэреску.
Она также отметила, что в первичной медицинской помощи не хватает медиков-психиатров для детей, мало и другого персонала, особенно в сельской местности.
-Специалисты в области эрготерапии вообще не включены в список специалистов и не проходят специальную подготовку, - сказала она.
Народный адвокат пожаловалась на психиатрическую педиатрию в Молдове и отметила, что в этой области вмешательство должно быть самым серьезным.
- Мы говорим об отсутствии даже минимальных стандартов стационарных медицинских услуг психиатрического профиля. Дети не находятся в дружелюбной обстановке, понятно, что там речь идет лишь о железной дисциплине, - сказала она.
Омбудсмен настаивает, что власти страны должны принять меры для устранения выявленных недостатков и обеспечить соблюдение прав детей.