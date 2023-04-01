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О величине прожиточного минимума в Приднестровье за март

О величине прожиточного минимума в Приднестровье за март

Министерство по социальной защите и труду сообщило о величине прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за март 2023 года по социально-демографическим группам населения:

а) трудоспособное население:

- в среднем на 1 человека –2033 руб.;

- для мужчины 16 - 59 лет –2120 руб.;

- для женщины 16 - 54 лет –1939 руб.;

б) пенсионеры –1604 руб.;

в) дети:

- в среднем на 1 ребенка –1965 руб.;

- в возрасте до 6 лет –1709 руб.;

- в возрасте 7 - 15 лет –2129 руб.;

В среднем на душу населения –1886 руб.

Прожиточный минимум - это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (55,3 % в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (17,8 %) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (25,3 %), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).
minsoctrud.gospmr.org
  • Сегодня, 10:30
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